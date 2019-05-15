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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
15.05.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Akhisarspor 1-3 Galatasaray

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Akhisarspor 1-3 Galatasaray

57. Ziraat Türkiye Kupası final maçında, son şampiyon Akhisarspor'u 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup eden Galatasaray, kupanın sahibi oldu.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda perdeyi açan gol, 57'de Akhisar'da Manu'dan geldi: 1-0.

Diagne'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı kazanan Galatasaray, Sinan Gümüş'ün golüyle eşitliği yakaladı.

Galatasaray, 88'de Feghouli'nin attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Sarı kırmızılılara kupayı getiren gol, 90+4'te Diagne'den geldi ve Galatasaray, 18. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. 

Öte yandan Diagne, müsabakanın 65. dakikasında penaltı kaçırırken, Ege temsilcisinde Lopes, itirazları sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR:

5. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza alanında topla buluşan Linnes, meşin yuvarlağı Diagne'ye aktardı. Bu futbolcunun kale önünden vuruşunda top direğin yanından auta gitti. 

21. dakikada Linnes'in ceza yayı civarından vuruşunda, son anda savunmadan seken top kornere çıktı. 

27. dakikada Linnes'in soldan ceza alanına ortasında penaltı noktasına hareketlenen Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda son anda araya giren savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 

29. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı. 

32. dakikada Rotman'ın derinlemesine pasına hareketlenen ve hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Manu'nun sol çaprazdan vuruşunda, son anda araya giren Luyindama meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 

39. dakikada Diagne'nin pasında topla buluşan Onyekuru'nun ceza yayı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden farklı şekilde auta gitti. 

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 

50. dakiada Elvis Manu'nun pası ile sol çaprazın gerisinde topla buluşan Güray Vural’nuş şutunda top kaleci Muslera’da kaldı. 

51. dakikada ceza sahasına sokulan Onyekuru’nun sert şutunda top direğe çarptı, ardından kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti. 

53. dakikada Zeki’nin kullandığı serbest vuruşta kale önünde Lopes’in kafa vuruşu yandan auta gitti. 

57. dakikada Akhisarspor’un kontratağında Güray’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde uygun durumda Manu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 

63. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Linnes, Barbosa tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 

64. dakikada Diagne’nin kullandığı penaltı atışında kaleci Fatih Öztürk gole izin vermedi. 

76. dakikada Lopes ceza sahası içinde Diagne’ye faul yaptı. İlk önce pozisyonu devam ettiren hakem Suat Arslanboğa, ardından VAR’a giderek penaltı kararı verdi. 

81. dakikada beyaz noktanın başına geçen Sinan Gümüş, topu ağlarla buluşturdu. 1-1 

88. dakikada Mariano’nun sağ kanattan ortasında arka direkte Feghouli’nin vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa bir kez daha vuran Feghouli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2 

90+4. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Diagne, kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-3 

MAÇTAN NOTLAR:

Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı nedeni ile Sivas’ta gerçekleştirilen final maçı görsel bir şölene sahne oldu. 

Final müsabakasına çevre illerden gelen yaklaşık 10 bin dolayında Galatasaray taraftarı takımlarını desteklerken, Akhisar’ı ise az sayıda taraftarın desteklediği görüldü.

Maç öncesi ısınmaya çıkan takımlarına Galatasaray taraftarı tezahüratlar ile destekte bulundu. Taraftarlar tek tek tribünlere çağırdığı futbolcuları alkışladı. Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Emre Akbaba’ya yönelik de tezahüratlarda bulunuldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ideale yakın bir kadro sahaya sürdü. Terim, orta alanda Fernando’nun yerinde kaptan Selçuk İnan’a şans tanıdı.

Akhisarspor’da ise iki haftadır dinlendirilen Lopes ilk 11’de yer buldu.

Galatasaray takımı sahaya ’Cumhuriyetin temellerini burada attık’ yazılı pankart ile çıkarken, Akhisarspor ise ’Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı kutlu olsun" pankartı açtı.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli ile her iki kulübün başkan ve yöneticileri de şeref tribününden takip etti.

Akhisarspor 1-3 Galatasaray

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