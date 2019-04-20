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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.04.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Akhisarspor 1-2 Antalyaspor

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Akhisarspor 1-2 Antalyaspor

Ligin 29. haftasında son sırada yer alan Akhisarspor, Avrupa mücadelesi veren Antalyaspor kozlarını paylaştı. Konuk ekip sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

Ligde kalma mücadelesi veren Akhisarspor maçın henüz 7. dakikasında topu ağlarında gördü. Cissokho'nun asistinde Mevlüt Erdinç kafa golüyle topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip 40. dakikada skoru 2-0 yaptı. Mevlüt Erdinç kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya Akhisarspor etkili başladı. Ege temsilcisi üst üste geliştirdikleri ataklardan golü buldu. 58. dakikada Barbosa attığı golle aradaki farkı 1'e indirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Antalyaspor ilk yarıda attığı gollerle sahadan 2-1 üstün ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı.

Akhisarspor 1-2 Antalyaspor

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 

7. dakikada Cissokho’nun sol kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinin hemen önünde Mevlüt’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1 

24. dakikada Güray’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisinin hemen önünde Cikalleshi’nin kafa vuruşunda kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. 

33. dakikada Bahadır’ın Akhisarspor savunmasının arkasına attığı topu kontrol eden Doğukan’ın ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşta, kaleci Lukac son anda uzanarak mutlak golü önledi. 

40. dakikada Antalyaspor atağında Nazım Sangare’nin sağ kanattan yerden ortaladığı topa yakın direkte Mevlüt’ün bekletmeden vuruşunda top bir kez daha ağlara gitti. 0-2 

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 

(İkinci yarı devam ediyor...)

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Akhisarspor 1-2 Antalyaspor

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