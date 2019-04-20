Akhisarspor 1-2 Antalyaspor
Ligin 29. haftasında son sırada yer alan Akhisarspor, Avrupa mücadelesi veren Antalyaspor kozlarını paylaştı. Konuk ekip sahadan 2-1 üstün ayrıldı.
Ligde kalma mücadelesi veren Akhisarspor maçın henüz 7. dakikasında topu ağlarında gördü. Cissokho'nun asistinde Mevlüt Erdinç kafa golüyle topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip 40. dakikada skoru 2-0 yaptı. Mevlüt Erdinç kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya Akhisarspor etkili başladı. Ege temsilcisi üst üste geliştirdikleri ataklardan golü buldu. 58. dakikada Barbosa attığı golle aradaki farkı 1'e indirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Antalyaspor ilk yarıda attığı gollerle sahadan 2-1 üstün ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Cissokho’nun sol kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinin hemen önünde Mevlüt’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
24. dakikada Güray’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisinin hemen önünde Cikalleshi’nin kafa vuruşunda kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
33. dakikada Bahadır’ın Akhisarspor savunmasının arkasına attığı topu kontrol eden Doğukan’ın ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşta, kaleci Lukac son anda uzanarak mutlak golü önledi.
40. dakikada Antalyaspor atağında Nazım Sangare’nin sağ kanattan yerden ortaladığı topa yakın direkte Mevlüt’ün bekletmeden vuruşunda top bir kez daha ağlara gitti. 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
(İkinci yarı devam ediyor...)
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle