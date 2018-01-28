« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Akhisarspor 1-1 Antalyaspor / MAÇ ÖZETİ

Akhisarspor 1-1 Antalyaspor / MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in 19. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Akigolar büyük bölümünü geride götürdüğü mücadelede 90+1'de bulduğu golle 1-1'lik skoru yakaladı. Antalyaspor 21. dakikada Emre Güral ile öne geçerken, Yevhen Seleznov 90+1'de skoru tayin etti. Akhisarspor ve Antalyaspor 20'şer puanla haftayı kapadı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor, yeni stadı Spor Toto Akhisar Stadyumu'nun açılış maçında düşme barajındaki Antalyaspor'la son dakikada attığı golle berabere kaldı: 1-1. Maçta konuk ekibin 21'inci dakikada Emre Güral'la attığı gole Akhisar, 90+1'inci dakikada yeni transferi Seleznyov'la karşılık verdi. Bu skorla ligde galibiyet hasretini 11 maça çıkaran Akhisar, 21 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde kaldı. Antalyaspor, 18 puanla düşme hattından çıkamadı.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Bülent Yıldırım , Asım Yusuf Öz , Mustafa Sönmez

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac - Lopes , Caner , Mustafa Yumlu , Ömer Bayram , Sissoko , Soner , Olcan , Bilal (Dk. 76 Muğdat ), Larsson (Dk. 46 Seleznyov ), Henrique (Dk. 81 Serginho )

ANTALYASPOR: Ferhat - Sangare , Celustka , Angelo , Musa Nizam , Zeki (Dk. 71 Harun ), Charles , Emre Güral (Dk. 84 Chico ), Danilo , Sakıb , Deniz Kadah

GOLLER: Dk. 21 Emre Güral (Antalyaspor) - Dk. 90+1 Seleznyov (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Charles, Zeki, Danilo, Sangare (Antalyaspor) - Bilal, Soner, Seleznyov (Akhisarspor)

Akhisarspor 1-1 Antalyaspor / MAÇ ÖZETİ

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada gelişen Akhisar atağında Soner'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ferhat iki hamlede kontrol etti.

21'inci dakikada konuk ekipten Emre Güral, Akhisar'ın yeni stadının ilk golünü attı. Sol kanattan Danilo'nun ortasını Deniz Kadah göğsüyle indirdi, Emre Güral, topun gelişine sert vurup Lukac'ın sağından ağları buldu: 0-1.

34'üncü dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Antalyaspor ceza sahası dışında top Danilo'nun eline çarptı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına Bilal geçti. Bilal'in müthiş vuruşunu Ferhat aynı güzellikte kornere çeldi.

İlk yarı konuk Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

48'inci dakikada gelişen Akhisar atağında Soner, tek pasla topu Olcan'la buluşturdu. Olcan'ın sol ayağıyla yerden vuruşu kaleci Ferhat'ta kaldı.

53'üncü dakikada Olcan'ın sol kanattan ortasına Henrique'nin ceza alanında kafa şutuna Ferhat rahat bir şekilde sahip oldu.

90+1'inci dakikada Akhisar'ın golü geldi. Ceza alanı içinde oluşan karambolde Mustafa Yumlu'nun kafayla yükseklik kazandırdığı topu Chico uzaklaştırmaya çalıştı. Pozisyonu takip eden Seleznyov, fırsatı kaçırmayıp topu ağlara yolladı: 1-1.
Maç 1-1 eşitlikle bitti.

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
11Önceki11 Kasımpaşa19-622
12Önceki13 Alanyaspor19-421
13Önceki12 Akhisar Bld. Spor19-821
14Önceki15 Gençlerbirliği19-920
15Önceki14 Osmanlıspor19-1018
Puan durumu


Akhisarspor 1-1 Antalyaspor / MAÇ ÖZETİ

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ