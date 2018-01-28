Akhisarspor 1-1 Antalyaspor / MAÇ ÖZETİ

Trabzonspor Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan dev derbi için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yarışında fark yaratmak için üç puanı hedefleyen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor’a konuk olacak. Maç öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım ilk 11'de maça başlıyor. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? TB- FB 11’leri belli oldu mu? İşte dev derbinin detayları!