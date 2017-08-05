Akhisarlı tekvandocu milli takımda

Akhisar Belediyesporlu tekvandocu Eray Fehmi Arıcan, Ankara'da düzenlenen Para-Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 61 kiloda ikincilik elde ederek milli takıma davet edildi. İsmet Iraz Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya 28 erkek ve 15 kadın olmak üzere 43 tekvandocu katıldı.
Turnuva sonunda dereceye girerek milli takıma alınan tekvandocular, ekim ayında İngiltere'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda
Türkiye'yi temsil edecek. Akhisar Belediyespor tekvando Antrenörü Emin Akarsu, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ve Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel'e katkılarından dolay teşekkür etti.