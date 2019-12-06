Akhisar’ın konuğu İstanbulspor! Zirve yarışı sürüyor...

Spor Toto Akhisar Stadı’nda Bülent Birincioğlu’nun yöneteceği maç saat 19.00’da başlayacak.

Yeşil-siyahlılarda Cikalleshi, Musa Nizam ve Muhammet Reis iyileşirken Taha, Kadir ve Hadzic’in sakatlıkları sürüyor. Akigo, haftaya 22 puanla beşinci sırada başladı.



Geçen hafta Karagümrük’ü 4-0 yenerek moral tazeleyen İstanbulspor’un ise 15 puanı bulunuyor.

Sakatlıklara rağmen sahaya 11 kişi çıktıktan sonra kadrolarının eksik olmayacağını söyleyen Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Rakiplerimize değil sadece kendi takımımıza bakıyoruz. Tempolu oyunumuzu sürdürdüğümüz sürece seri galibiyetler gelecektir. İstanbulspor’u yenip iç sahadaki iyi performansımızı devam ettirmek istiyoruz" dedi.



AKHİSARSPOR'un muhtemel 11'i...



Gökhan - Tolga, Cocalic, Uğur Arslan, Vrsajevic, Aykut, Rotman, Burhan, Bjarnason, Erhan, Ergin (Cikalleshi)

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!