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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
30.03.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Akhisar'ı sarsan iki ölüm haberi

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Akhisar'ı sarsan iki ölüm haberi

Akhisarspor'da sağ bek Miguel Lopes baba acısıyla sarsıldı. Bir diğer acı haber de Birol Taşkınlar'dan geldi. Yaklaşık 10 senedir yeşil-siyahlılarda yönetim kurulu üyesi olan Taşkınlar vefat etti.

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalmak için mücadele veren, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ise çarşamba günü Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek olan Akhisarspor'da sağ bek Miguel Lopes baba acısıyla sarsıldı.

Portekizli oyuncunun bir süredir tedavi gören babası hayatını kaybetti. Aldığı acı haberle sarsılan tecrübeli oyuncu, apar topar Portekiz'e gitti. Lopes'in cenaze işlemlerinin ardından Akhisar'a gelip, Ümraniyespor sınavında sahadaki yerini alacağı öğrenildi.

Akhisarspor diğer bir acı haberi de Birol Taşkınlar'dan aldı. Yaklaşık 10 senedir yeşil-siyahlılarda yönetim kurulu üyesi olan Taşkınlar vefat etti. Taşkınlar'ın vefatı camiada büyük üzüntüye neden olurken, Akhisarspor yönetimi şu mesajı yayınladı:

"10 senedir yol arkadaşlığı yaptığımız yönetim kurulu üyemiz, Köfteci Ramiz'in sahiplerinden Birol Taşkınlar vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına, ailesine, camiamıza ve tüm sevenlerine sabır dileriz."

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