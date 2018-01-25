Akhisar'da yeni stadyuma ilgi büyük

Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor'da pazar günü ilk kez kapılarını açacak Spor Toto Akhisar Stadyumu'na yoğun bir ilgi söz konusu.

"1970 Saniyede Büyük Buluşma" adıyla düzenlenmeye başlayan yeni stat turlarına son 1 hafta içinde 5 bin civarında Akhisarlı akın etti. Öğrenciler, taraftarlar, sivil toplum örgütleri, ailelerin yanı sıra birçok çift de nişan veya düğün törenlerine gitmeden önce henüz resmi açılışı yapılmayan stadı gezdiler.

Ligdeki 6'ncı sezonunu geçiren Akhisarspor'un en büyük hasreti olan stadını gezen herkesin çok beğendiğini söyleyen Akhisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Topaloğlu, turların yarın sonlandırılacağını belirtti. Akhisarspor, yeni stadında ilk maçını pazar günü saat 16.00'da Antalyaspor'la oynayacak.