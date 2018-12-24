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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.12.2018 - 22:25, Son Güncelleme:

Akhisar'da sessiz gece

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Akhisar'da sessiz gece

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Akhisarspor ile Atiker Konyaspor golsüz berabere kaldı: 0-0. Akhisar Stadı’nda oynanan maçta iki takım da buldukları pozisyonlardan yararlanamadı. Bu skorla Akhisarspor, 17 maçlık ilk devreyi 17 puanla, düşme hattının tek basamak üzerinde tamamladı. Konyaspor da 25 puana ulaştı.

2'nci dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Traore’nin pasıyla ceza sahasına giren Ömer Ali’nin defanstan sıyrılıp vurduğu topu Aykut çizgiden çıkarıp mutlak gole engel oldu.
18'inci dakikada gelişen Akhisar atağında Güray’ın sol kanattan pasına kale önünde Onur yetişemedi.
35'inci dakikada gelişen konuk ekip atağında Ömer Ali’nin ceza alanında şutu yere düşerken Akhisarlı Caner’in destek aldığı koluna çarptı. Ömer’in dönen topa vuruşu yandan auta çıktı. Konyasporlular ilk pozisyonda penaltı beklerken hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesi sonucu oyunu devam ettirdi.
45+2'nci dakikada Güray’ın soldan ortaladığı topa Manu’nun gelişine sert volesi üstten auta çıktı.
İlk yarı golsüz sonuçlandı.
53'üncü dakikada Konyasporlu Traore’nin kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutu üstten auta gitti.
60'ıncı dakikada Akhisar mutlak golden oldu. Barbosa’nın ortasında Konya defansında Moke’ye çarpan top ceza sahasında bomboş pozisyondaki Onur’un önünde kaldı. Onur’un yakın mesafeden gelişine şutunu kaleci Serkan müthiş bir refleksle kontrol etti.
62'nci dakikada Konyaspor atağında Ömer Ali’nin sağdan ortasında Traore’nin kafası üstten dışarı çıktı.
75'inci dakikada Akhisar’ın ceza sahası ön çizgisinde kazandığı endirekt serbest vuruşta Josue dokundu, Regattin vurdu, top üstten auta çıktı.
83'üncü dakikada ev sahibi yine önemli bir fırsattan yararlanamadı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Serginho’nun şutu kaleye paralel auta çıktı.
Maç 0-0 bitti.

STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Hakan Yemişken (xx), Mustafa Savranlar (xx)
AKHİSARSPOR: Fatih (xx) - Aykut (xxx), Lopes (xx), Caner (xxx), Güray (xx), Serginho (xx), Sissoko (xx), Barbosa (xxx), Josue (xxx) (Dk. 90+2 Bilal), Onur (x) (Dk. 69 Regattin xx), Manu (x) (Dk. 66 Bokila x)
ATİKER KONYASPOR: Serkan (xxx) - Skubic (xx), Ali Turan (xxx), Filipovic (xx), Moke (x), Volkan (xx), Jevtovic (x) (Dk. 77 Jonsson xx), Ömer Ali (xxx), Hadziahmetovic (xx) (Dk. 79 Milosevic xx), Traore (xxx) (Dk. 85 Yatabare), Jahovic (x)
SARI KARTLAR: Onur, Barbosa, Caner (Akhisarspor) - Hadziahmetovic, Skubic, Jevtovic (Atiker Konyaspor)

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