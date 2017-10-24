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Akhisar yarım düzine gol atıp turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında TFF 3. Lig temsilcisi Anagold 24 Erzincanspor'u 6-0 yenerek 5. tura yükseldi.

AA
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Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Tokat, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes (Dk. 46 Ömer Bayram), Eray Ataseven, Orhan Taşdelen, Kadir Keleş, Muğdat Çelik, Aykut Çeviker, Alperen Babacan, Barbosa, Emnes, Hora
Anagold 24 Erzincanspor: Kıvanç Küçükkarış, Emre Balkı, Ensar Karakulakoğlu, Müslüm Aydoğan (Dk. 46 Serhat Keskinsoy-Dk. 66 Serkan Yola), Hakan Duran, Gökhan Demir, Yunus Emre Tok, Oğuz Aksoy, Fatih Baydemir, Berkant Taşkıran (Dk. 80 Alper Aksu), Murat Torun
Goller: Dk. 15, Dk. 26 Hora ve, Dk. 53 Hora, Dk. 28 Alperen Babacan, Dk. 54 Muğdat Çelik (penaltıdan) ve Dk. 76 Muğdat Çelik (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Lopes (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 41 Emre Balkı (Anagold 24 Erzincanspor)

Ziraat Türkiye KupasıAnadolu Kulüpleri
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