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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
13.12.2018 - 23:26, Son Güncelleme:

Akhisar puanla veda etti!

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Akhisar puanla veda etti!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki son hafta maçında Akhisarspor evinde Standard Liege ile 0-0 berabere kaldı. Avrupa’da tarihindeki ilk puanını hanesine yazdıran Akigo, bu skorla grubunu 1 puanla son sırada tamamladı.

Türkiye’ye 2. tur iddiasıyla gelen Belçika temsilcisi Standard Liege, grubu 10 puanla 3’üncü sırada bitirip Avrupa’ya veda etti. Grupta 12’şer puana sahip Sevilla ve Krasnodar, üst tura adlarını yazdırdı.

Spor Toto Akhisar Stadı’ndaki karşılaşma yağmur altında oynandı. Sakatların çokluğu ve cezalardan yana sıkıntılı olan, Bokila ile Larsson’u sezon başında UEFA listesine almayan Akhisar, son maça 2’si yedek kaleci 17 kişiyle çıkabildi.

 

MAÇTAN NOTLAR:

9’uncu dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Sağ kanattan hareketlenen Regattin’in pasında ceza sahasında Serginho’nun gelişine şutu üstten auta çıktı.

20’nci dakikada Standard Liege atağında ceza alanı sol çaprazından Carcela’nın şutunda kaleci Lukac gole izin vermedi.

31’inci dakikada Akhisarlı Manu, rakip ceza sahasında Luyindama’yla girdiği mücadelede yerde kaldı. Akhisarspor penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.

33’üncü dakikada yeşil siyahlılar mutlak golden oldu. Manu sağdan sıfıra inip kale önüne kesti, altıpas içinde Barbosa, bomboş kale yerine topu üstten auta yolladı.

İlk yarı golsüz bitti.

69’uncu dakikada sağ çaprazdan Mpoku’nun ortasında kale önünde Orlando Sa’nın müsait pozisyonda şutu auta çıktı.

71’inci dakikada Akhisar ceza sahası önünde yaşanan karambolde topu son olarak önünde bulan Fai’nin vuruşu yandan auta gitti.

78’inci dakikada Josue, yaklaşık 30 metre mesafeden kaleyi yokladı, üstten auta çıktı.

81’inci dakikada ceza alanı dışı sol çaprazından Barbosa’nın sert şutunu kaleci Ochoa kornere yumrukladı.

Maç 0-0 sonuçlandı.

 

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Adam Farkas (xx), Balazs Buzas (xx), Balazs Szert (xx)

AKHİSARSPOR: Lukac (xx) - Vrsajevic (xx), Caner (xxx), Sissoko (xxx), Kadir (xx), Serginho (xx) (Dk. 17 Eray xx), Aykut (xxx), Josue (xx), Regattin (xx) (Dk. 71 Onur xx), Barbosa (xx) (Dk. 90+2 Bilal), Manu (xxx)

STANDARD LIEGE: Ochoa (xxx) - Fai (xx), Luyindama (x), Vanheusden (xx), Kosanovic (xx), Marin (x), Uche Agbo (x) (Dk. 60 Mpoku xx), Carcela (xxx), Bastien (x) (Dk. 83 Oulare), Orlando Sa (x) (Dk. 83 Emond), Lestienne (xx)

SARI KARTLAR: Serginho, Lukac, Onur (Akhisarspor) - Carcela, Vanheusden, Mpoku (Maç bitimi) (Standard Liege)

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