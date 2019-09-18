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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
18.09.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Akhisar potada Süper Lig yolunda

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Akhisar potada Süper Lig yolunda

TÜRKİYE Basketbol Ligi’nde (TBL) 2009 yılından bu yana kesintisiz olarak Ege’yi temsil eden Akhisar Belediye Basketbol’un yeni sezonda Süper Lig’de yer alma ihtimali güçleniyor.

Sezon öncesi Akhisar Belediyesi öncülüğünde isim değişikliğine giderek iddialı bir kadro kuran yeşil-siyahlılar, Süper Lig’den çekilmesi kesinlik kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un yetkilileriyle pazarlıkta son aşamaya geldi.

İstanbul BŞB’nin Süper Lig’deki yarışmacı haklarını devralmayı teklif eden Akhisar, kulübün borçlarının bir kısmını da üstlenecek. Taraflar kesin olarak anlaştığı takdirde Basketbol Federasyonu da onay verirse Akhisar, İstanbul BŞB’nin yerine Süper Lig’e katılacak. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Futbol takımı Akhisarspor’un geçen sezon Süper Lig’den düşmesine üzülen ilçede devir sonuçlandığı takdirde bu kez basketbol takımı en üst ligde yer alacak.

Kadrosuna TBL statüsü gereği 2 yabancı katan Akhisar Belediye Basketbol, İstanbul BŞB’nin yerine Süper Lig’e alınırsa hızla takviye arayışına girişecek.

Sezonun 27 Eylül’de başlayacağı Süper Lig’e günler kala ilçedeki Belediye Spor Salonu’nu lig kriterlerine getirmesi zor olan Akhisar’ın, maçlarını Manisa’da oynaması bekleniyor. Yeşil-siyahlılar, sezon öncesi genel menajerlik görevine Emre Ekim, antrenörlük görevine ise yıllardır Süper Lig’de çalışan Özhan Çıvgın’ı getirmişti.

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