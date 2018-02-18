Akhisar, Karabükspor'a patladı!
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendi.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Süleyman Özay
Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Ferhat Görgülü, İshak Doğan, Stahl, Skulason, Osman Çelik (Dk. 83 Leandrinho), Kage (Dk. 62 Murat Akın), Ibanez, Alexe (Dk. 34 Ergin Keleş)
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Larsson (Dk. 79 Bia), Eray Ataseven (Dk. 73 Bilal Kısa), Sissoko, Soner Aydoğdu, Olcan Adın (Dk. 24 Muğdat Çelik), Seleznov
Goller: Dk. 41 Mustafa Yumlu, Dk. 58 Muğdat Çelik, Dk. 75 Soner Aydoğdu (Penaltıdan) (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 64 Ergin Keleş, Dk. 67 Leandrinho (Yedek kulübesinde), Dk. 74 Ferhat Görgülü, Dk. 76 Osman Çelik (Kardemir Karabükspor), Dk. 69 Soner Aydoğdu, Dk. 81 Sissoko (Teleset Mobilya Akhisarspor)
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