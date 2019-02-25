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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.02.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Akhisar-Hamzaoğlu işi zora girdi! Uçurum...

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Akhisar-Hamzaoğlu işi zora girdi! Uçurum...

Akhisarspor'da yönetimin teklif götürdüğü takımın eski çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu'yla arada büyük fark olduğu öğrenildi.

Manisa'dan çıkan bir ilçe takımı olarak 7 yıldır Spor Toto Süper Lig'de yer alan Akhisarspor için rüya gibi başlayan sezon kabusa döndü. Geçen yıl tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı, bu sezon başında ise Süper Kupa'yı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Akhisarspor, çifte kupayla girdiği sezonda küme düşmeye her hafta bir adım daha yaklaşıyor. Dev rakipleri arasında mütevazı bütçeyle yıllardır lige tutunmayı başaran yeşil-siyahlılar, bu sezon 8 maçtır galibiyete hasret kalınca düşme hattında son sıradan kurtulamadı. Son olarak Galatasaray deplasmanına çıkan yeşil-siyahlılar, kendisine moral ve umut getirecek 1 puanı uzatmada kaleci Lukac'ın inanılmaz hatasıyla kaybetti.

Lopes, Güray, Mustafa Yumlu, Dany, Eray, Josue ve Serginho'dan yoksun olan Akhisarspor'da kaleci Fatih ve sağ bek Vrsajevic de son anda sakatlanınca takım zorlu deplasmana 9 eksikle çıktı. Güçlü rakibine 90 dakika direnen Akigo'da bu sezon lig ve Türkiye Kupası'nda ilk kez eldivenleri giyerek maç boyunca birçok pozisyonda kalesinde gol izni vermeyen file bekçisi Lukac, 90+5 dakikada yaptığı hatayla takımı puandan etti. Ligde 23 hafta sonunda 18 puanla son sırada olan, kalan 11 maçta kendisi gibi düşme korkusu yaşayan rakipleriyle deplasmanda oynama handikapı bulunan Akhisar, mutlu başladığı sezonda kurtuluş mücadelesi verecek.

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HAMZAOĞLU'YLA BÜYÜK UÇURUM

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Akhisarspor'da yönetimin teklif götürdüğü takımın eski çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu'yla arada büyük fark olduğu öğrenildi.

Yönetimin önerdiği parayla Hamzaoğlu'nun talebi arasındaki uçurumun anlaşma imzalanmasını zorlaştırdığı belirtildi. Akhisarspor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran isim olup takımı 2 sezon da devler arenasında çalıştıran Hamza Hamzaoğlu, 2015 yılında Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı.

Hamza Hamzaoğlu, son olarak geçen sezon Antalyaspor'da görev almıştı. Daha önce Mesut Bakkal, İbrahim Üzülmez ve Yılmaz Vural'la anlaşamayan Akigo'da teknik adam sorununun bu hafta çözülmesi bekleniyor.

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