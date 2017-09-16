Akhisar geriden geldi!

Akhisarspor ile Karabükspor ligin 5. haftasında karşılaştı. Akigolar sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip oldu. Henüz 6. dakikada Grozav attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Akhisarspor27. dakikada Henrique'nin attığı golle skoru eşitledi. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda ev sahibi ekip sahada daha da etkin olmaya başladı. Akhisarspor 58. dakikada yakaladığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Ege temsilcisinin üstünlüğü ile sona erdi. Akhisar 10 puanla 4. sırada yer aldı.