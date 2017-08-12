Akhisar Belediyespor tek attı, 3 aldı

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Barış Şimşek (xxx), Alpaslan Dedeş (xxx), Samet Çavuş (xxx)

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac (xxx) - Lopes (xxx), Caner (xx), Mustafa (xxx), Ömer (xxx), Onur (x) (Dk. 60 Muğdat x), Sissoko (xx), Soner (xx), Olcan (xxxx), Barbosa (xx) (Dk. 81 Eray xx), Henrique (xxx) (Dk. 90 Hora)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet (xx) - Rıdvan (xx), Bjarsmyr (x), Djakov (xx), Elderson (x), Auremir Dos Santos (x), Hakan Arslan (xx), Leandrinho (x) (Dk. 58 Hakan Bilgiç x), Galip (xx) (Dk. 77 Kerim Avcı x), Emre Kılıç (x), Kone (xx) (Dk. 66 Muhammed Demir x)

GOL: Dk. 73 Henrique (Akhisar Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 1 Rıdvan, Dk. 76 Hakan Arslan, Dk. 80 Hakan Bilgiç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 78 Ömer, Dk. 80 Lopes, Dk. 82 Olcan (Akhisar Belediyespor)

İki takım seramoniye, dün Trabzon'da meydana gelen hain terör saldırısında yaşamını yitiren Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül'e ithafen, 'Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. İyi ki varsın Eren' yazılı pankartla çıktı. Manisa'daki sıcak hava ve aşırı nem, tribündeki futbolseverleri bile güç durumda bıraktı. Hakem Barış Şimşek 24. ve 68. dakikada iki kez su molası verdi.

Sivasspor'da geçen sezon 1. Lig'de mücadele eden kadrodan Galip, Hakan Arslan, Emre, Rıdvan ve Leandrinho'nun forma giydiği ilk 11'de 6 yeni transfer yer alırken, Akhisar Belediyespor'da yenilerden ilk 11'de sadece Henrique ile Barbosa vardı. Ev sahibi ekibin yeni transferlerinden Alperen, Eray, Hora ve Borges, karşılaşmaya yedekler arasında başladı.

Akhisarlılılar sezonun ilk karşılaşmasına ilgi göstermedi. Müsabakayı 1000 kadar yeşil-siyahlı taraftar izlerken, Demir Grup Sivasspor'a ayrılan bölümde 150'ye yakın futbolsever konuk takıma destek verdi.

40. dakikada gelişen Akhisar Belediyespor atağında sol kanattan son çizgiye kadar inen Henrique'nin kale ağzına çıkardığı topu Barbosa kaleye gönderdi, ağlara gitmekte olan meşin yuvarlak son anda Elderson'un topuğuna çarpıp kornere çıktı.

41. dakikada Olcan'ın soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Mustafa'nın kafa vuruşunda kaleci Rochet gole izin vermedi.

45+2. dakikada sağ kanattan bindiren Henrique'nin penaltı noktasına gönderdiği topu uygun durumdaki Lopes auta attı.

55. dakikada Lopes'in sağdan Sivasspor ceza sahasına havalandırdığı topu Onur kötü bir vuruşla dışarı attı.

66. dakikada Ömer'in sol kanattan kale çizgisine paralel ortasına altı pas içinde uygun durumdaki Barbosa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta gitti.

73. dakikada Akhisar Belediyespor'un golü geldi. Sağ kanattan hareketlenen Olcan, ceza sahasına sokulup sol ayağının dışıyla şık bir orta yaptı. Arka direğe hızlı bir koşu yapan yeni transfer Henrique, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



