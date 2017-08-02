Akhisar Belediyespor Antonio'yu renklerine bağladı

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan tecrübeli futbolcu, Türkiye'de başarılı olacağını söyledi.
Geçen sezon ligde 12 maçta 1060 dakika forma şansı bulan Antonio, ülkesi Brezilya'da Villa Nova, Atletico-MG, CRB, Criciuma EC, Vasco Da Gama ve Sport Recife formalarını da giydi
Teknik Direktör Okan Buruk, transferde titiz davrandıklarını belirterek, "Şu ana kadar kadromuza dahil ettiğimiz isimlerin hepsi bize önemli katkılar sağlayacak. Bazı mevkilerimizde eksikler var, transfer çalışmaları sürecek" dedi.