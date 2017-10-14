"Skor olarak Galatasaray'ın leine durum. Maçın bütününe bakınca ilk yarıda dahil; fiziki değerlerimizde iyi olduğumuzu, taktik olarak yeterli refleksleri ve tepkileri veremediğimizi görüyoruz.

Uzaklaştıramadığımız toptan gol yedik. İkinci golde kaptanımızın, stoperlerimizin biraz uyanıklık yapıp taktik faul yapması lazım. Penaltı kazanarak gol var. Tebrik ediyoruz rakibimizi.

3 pozisyonlu Galatasaray'ın 2 golü oldu. Kaybetmiş olabilirz ama bazı noktaları gelecek adına iyi görüyoruz. Biz daha organize olmalıyız. Fiziki açıdan olumluyuz o zaman ya teknikte, ya taktikte eksik var. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Önümüzdeki süre buna yeterli, umarım iyi olur. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz, biz de önümüze bakacağız."