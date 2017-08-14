Akçay: Analitik çözümler üretmeliydik

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise maçın uzatma dakikalarında yedikleri gole kadar oyunu ellerinde tuttuklarını, eksiklerini bildiklerini ve bu sezon 44 puan hedeflediklerini söyledi. Akçay, "Zaman zaman takım savunmasıyla ilgili hatalar yaptık. Bunlara analitik çözümler üretmeliydik. Yerleşik haldeyken 2 gol yememiz düşündürücü. Tekrar gözden geçireceğiz. Arkadaşlarla konuşacağız" dedi.

"SERT BİR OYUN OLDU"

Trabzonspor'un sert bir oyun ortaya koyduğuna dikkat çeken Akçay, Traore'nin sakatlanmasına dikkat çekerek şöyle konuştu;

"İki takımda 21 kişi geldik. Biz 20 kişi dönüyoruz. Düşünmesi gerekenler düşünsün. Müsabakanın içerisinde, futbolun kendi içinde ürettiği değerler, hamleler, müdahale şekilleri, istekler, arzular var. Bunları herkes yapacak ama yine de dikkat edilmesi gerekenler dikkat edilmeli. Trabzonspor'u kutluyorum, 3 puanla başladı. Süper kupayı aldığımız süreçte performans ve oyun anlayışımızı biraz daha geliştirmemiz gerektiğini fark ettik. Yolumuza devem edeceğiz. Traore'ye geçmiş olsun diyorum, sanıyorum 1 sene sonra aramıza döner."

"İLK 10'A GİRMEK İSTİYORUZ"

Bu sezon 44 puan toplamayı hedeflediklerini de söyleyen Akçay, "Geçen seneyi 43 puanla kapattık. Bu yıl 44 puan panlıyoruz, bütün hedefimiz bu yönde. Ama futbolun kendi içerisindeki yolculukta bazı şeyler sizi nereye getirir onu göz ardı etmeyeceksiniz. Ama kesinlikle haddimizi bilerek yaklaşım göstereceğiz. İlk 10 arasına girmek istiyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

USTA'DAN GALİBİYET SONRASI ŞEHİT EREN MESAJI

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, 2-1 kazandıkları Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medya hesabı twitterdan Maçka'daki terör saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'e vurgu yaparak paylaşımda bulundu, "Yeni sezon, yeni bir heyecan. Eren... Keşke sen de olabilseydin. Bu maç senin aziz hatıran için olsun. #İyikiVarsınEren" ifadelerine yer verdi.