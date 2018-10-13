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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
AA
13.10.2018 - 15:51, Son Güncelleme:

Akatlar'da kazanan Beşiktaş Sompo Japan!

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Akatlar'da kazanan Beşiktaş Sompo Japan!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 61-57 mağlup etti.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 6, Gibson 4, Erkan Veyseloğlu 8, Alexander 1, Buva 6, Burak Can Yıldızlı 4, Can Maxim Mutaf 7, Duşan Cantekin 2, Ömer Al 4, Samet Geyik 2, Pressey 3, Benzing 14

Pınar Karşıyaka: Walker 14, Henry 3, Erdi Gülaslan, İlkan Karaman 11, Marei 10, Akif Egemen Güven 2, Berk İbrahim Uğurlu 3, Görkem Doğan, Tayfun Erülkü, Gailius 10, Chatman 4

1. Periyot: 13-12
Devre: 32-31
3. Periyot: 51-47

Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan ligdeki ilk galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Pınar Karşıyaka, karşılaşmanın ilk bölümünde İlkan Karaman'ın skorer oyunuyla 6. dakikayı 7-3 üstün geçti. Ardından sayı üretmekte zorlanan konuk takım karşısında Kenan Sipahi, Benzing, Can Maxim Mutaf ve Samet Geyik ile basketler bulan Beşiktaş Sompo Japan, ilk periyodu 13-12 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan konuk ekip, hücumda tutuk kalan Beşiktaş Sompo Japan karşısında Henry, Chatman, Gailius ve Berk İbrahim Uğurlu'nun kazandırdığı basketlerle 14. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 15-22. Daha sonra pota altından üst üste sayılar bulan ev sahibi takım, Burak Can Yıldızlı'nın basketiyle 18. dakikada öne geçti: 25-24. Son bölümde Gailius ile etkili olan rakibi karşısında serbest atış çizgisi ile boyalı alandan skor bulmaya devam eden Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 32-31 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına 6-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 22. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 38-31. Ardından Marei'nin üst üste kaydettiği basketlerle oyunu dengeleyen ve farkı 2 sayıya indiren Pınar Karşıyaka'ya, Erkan Veyseloğlu ve Kenan Sipahi ile cevap veren Beşiktaş Sompo Japan, final periyoduna 51-47 önde girdi.

Dördüncü çeyreğin ilk 4 dakika 45 saniyesinde 2 takım da skor üretemedi. Kalan bölümde Pınar Karşıyaka'nın Walker ile bulduğu basketlere Ömer Al ve Benzing ile karşılık vererek rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmadan 61-57 galip ayrıldı.

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