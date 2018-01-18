Akaminko Süper Lig yolunda!

29 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda olumlu adımlar atıldığı ve tecrübeli stoperin transferinin gerçekleşmeye çok yakın olduğu öğrenildi.

Akaminko’nun performansı

Kariyerinde daha önce Heart of Lions ve Orduspor formaları giyen Akaminko, Eskişehirspor’daki 8.sezonunu yaşıyor. Ganalı stoperin Eskişehirspor ile 31 Mayıs 2019 tarihine kadar kontratı bulunuyor.

1,83 boyundaki Akaminko, bu sezon 16 maçta ilk 11’de sahaya çıktı ve 1366 dakika sahada kaldı. Gana Milli Takımı’nın 8 kez formasını terleten ve 1 gol kaydeden futbolcu, transferde pürüz çıkmazsa kariyerine Karabükspor’da devam edecek. (Karabük Media)