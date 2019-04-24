Ajax'tan ilginç transfer! Oyuncuya defalarca bunu yazdırdılar...
Ajax, Emmen’den 18 yaşındaki kaleci Kjell Scherpen’le 4 yıllık anlaşma sağladığını ilginç bir videoyla duyurdu. Çocukluğunda Ajax'ı eleştiren küfürlü mesajları olan Scherpen'e yüzlerce kez "Ajax Hollanda'nın en güzel kulübüdür" yazdırıldı.
Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, FC Emmen forması giyen 19 yaşındaki kaleci Kjell Scherpen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Şampiyonlar Ligi'nde harikalar yaratarak adını yarı finale yazdıran Hollanda devi transferi ilginç bir videoyla duyurdu. Scherpen'in 12 yaşında Ajax’a küfür içerikli tweetlerini bulan yetkililer, genç oyuncuya imza töreninde defalarca “Ajax, bu ülkenin en güzel kulübü” yazdırdı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle