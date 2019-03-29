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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
CNN Türk
29.03.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Ajax'tan Barça'ya tarihi çalım! Onana...

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Ajax'tan Barça'ya tarihi çalım! Onana...

Ajax'ın, 150 bin euro karşılığında Barcelona'dan transfer ettiği Onana sonradan kıymete bindi. Katalanlar, oyuncuyu daha sonra 30 milyon euroya kadrosuna katmak istedi fakat Hollanda ekibi ikinci kez hataya düşmedi...

Ajax, Barcelona'nın transfer etmek istediği kaleci Andre Onana'nın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.

Daha önce Barcelona'ya Cillessen'i satan Ajax, Onana'yı da Katalan ekibine kaptırmamak için Kamerunlu kaleciye yeni sözleşme teklifi yapmıştı.

Onana'nın teklifi kabul etmesinin ardından 2022'ye kadar geçerli yeni sözleşme imzalandı. Barcelona 30 milyon euro'ya Onana'yı kadrosuna katmak istiyordu.

Andre Onana kariyerine Eto'o Akademisi'nde başlamış daha sonra Barcelona'nın altyapı okulu La Masia transfer olmuştu. 2015 yılında Ajax, Onana'yı 150 bin euro karşılığında Barcelona'dan transfer etmişti.

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