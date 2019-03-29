Ajax'tan Barça'ya tarihi çalım! Onana...
Ajax'ın, 150 bin euro karşılığında Barcelona'dan transfer ettiği Onana sonradan kıymete bindi. Katalanlar, oyuncuyu daha sonra 30 milyon euroya kadrosuna katmak istedi fakat Hollanda ekibi ikinci kez hataya düşmedi...
Ajax, Barcelona'nın transfer etmek istediği kaleci Andre Onana'nın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.
Daha önce Barcelona'ya Cillessen'i satan Ajax, Onana'yı da Katalan ekibine kaptırmamak için Kamerunlu kaleciye yeni sözleşme teklifi yapmıştı.
Onana'nın teklifi kabul etmesinin ardından 2022'ye kadar geçerli yeni sözleşme imzalandı. Barcelona 30 milyon euro'ya Onana'yı kadrosuna katmak istiyordu.
Andre Onana kariyerine Eto'o Akademisi'nde başlamış daha sonra Barcelona'nın altyapı okulu La Masia transfer olmuştu. 2015 yılında Ajax, Onana'yı 150 bin euro karşılığında Barcelona'dan transfer etmişti.
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