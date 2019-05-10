Ajax'ı ağlatan adam, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş
Attığı üç golle Tottenham’ı Şampiyonlar Ligi finaline çıkaran Brezilyalı futbolcu, 2009-10 sezonunda Fenerbahçe’nin sportif direktörü olan Aykut Kocaman tarafından izlenip beğenildi. Sao Paulo Kulübü, 10 milyon Euro isteyince transfer gerçekleşmedi. O Lucas, 2013’te 43 milyon Euro’ya satıldı.
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Ajax’a 3 gol atarak Tottenham’ı finale çıkaran Lucas Moura’nın hayat öyküsünden, Fenerbahçe’yi de ilgilendiren detaylar çıktı... 13 Ağustos 1992’de Brezilya’nın Sao Paulo kentinde dünyaya gelen Lucas, uyuşturucu çetelerinin hâkim olduğu bir mahallede büyüdü.
13 yaşında futbol eğitimi için evden ayrılan Lucas, CA Juventus ve Corinthians’ın ardından Sao Paulo altyapısına girdi. 2009-10 sezonunda dönemin Fenerbahçe Sportif Direktörü Aykut Kocaman ve İsmail Kartal’ın da bulunduğu bir ekip, Lucas Moura’yı Brezilya’daki bir gençler turnuvasında izleyip beğendi.
NEYMAR VE MBAPPE GELİNCE...
Kocaman’ın olumlu rapor verdiği Lucas Moura’nın transfer şartları soruldu. O zaman henüz 17 yaşında olan futbolcunun kulübü Sao Paulo, “10 milyon Euro’dan aşağıya satmayız” cevabını verdi. Brezilya kulübü bütün çabalara rağmen fiyatta indirim yapmayınca Fenerbahçe bu transferden vazgeçmek zorunda kaldı. 18 yaşında Sao Paulo’da profesyonel olan Lucas Moura, 3 yıl sonra tam 43 milyon Euro’ya PSG’ye satıldı. Fransız ekibinde Neymar, Cavani ve Mbappe gibi yıldızların gölgesinde kalınca, 31 Ocak 2018’de 28.5 milyon Euro’ya Tottenham’a gönderildi. Geçen sezon 11 maçta oynayan 1.72 metre boyundaki Lucas Moura, bu sezon klasını gösterdi ve 47 karşılaşmada 15 gol, 2 asist üretti.
Stat yaptırdığı için geçen yaz futbolcu alamayan Tottenham’ın mevcut kadrosundaki son transferi 31 Ocak 2018’de aldığı Lucas Moura idi.
PSG’nin yıldızı Neymar, Lucas Moura’yı Tottenham’a satan kulüp yönetimine tepki göstererek, "Takımdan gönderilmesi büyük haksızlık" demişti.
FENERBAHÇE ZIYECH'İ DE İSTEMİŞTİ
AJAX-Tottenham maçlarında Lucas Moura kadar konuşulan bir diğer isim olan Hakim Ziyech’e de F.Bahçe talip olmuştu. Sarı lacivertliler 2016-17 sezonunda teknik direktör Dick Advocaat’ın istediği Ziyech için 10 milyon Euro’ya kadar çıkmış, ancak Ajax, futbolcunun kulübü Twente’ye 11 milyon Euro vererek transferi bitirmişti. Ziyech’e şu an 35 milyon Euro değer biçiliyor.
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