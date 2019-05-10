Ajax'ı ağlatan adam, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAjax'ı ağlatan adam, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş
GeriFutbol Ajax'ı ağlatan adam, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Adil DEMİRÇUBUK
10.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ajax'ı ağlatan adam, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ajax'ı ağlatan adam, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş

Attığı üç golle Tottenham’ı Şampiyonlar Ligi finaline çıkaran Brezilyalı futbolcu, 2009-10 sezonunda Fenerbahçe’nin sportif direktörü olan Aykut Kocaman tarafından izlenip beğenildi. Sao Paulo Kulübü, 10 milyon Euro isteyince transfer gerçekleşmedi. O Lucas, 2013’te 43 milyon Euro’ya satıldı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Ajax’a 3 gol atarak Tottenham’ı finale çıkaran Lucas Moura’nın hayat öyküsünden, Fenerbahçe’yi de ilgilendiren detaylar çıktı... 13 Ağustos 1992’de Brezilya’nın Sao Paulo kentinde dünyaya gelen Lucas, uyuşturucu çetelerinin hâkim olduğu bir mahallede büyüdü.

13 yaşında futbol eğitimi için evden ayrılan Lucas, CA Juventus ve Corinthians’ın ardından Sao Paulo altyapısına girdi. 2009-10 sezonunda dönemin Fenerbahçe Sportif Direktörü Aykut Kocaman ve İsmail Kartal’ın da bulunduğu bir ekip, Lucas Moura’yı Brezilya’daki bir gençler turnuvasında izleyip beğendi.

NEYMAR VE MBAPPE GELİNCE...

Kocaman’ın olumlu rapor verdiği Lucas Moura’nın transfer şartları soruldu. O zaman henüz 17 yaşında olan futbolcunun kulübü Sao Paulo, “10 milyon Euro’dan aşağıya satmayız” cevabını verdi. Brezilya kulübü bütün çabalara rağmen fiyatta indirim yapmayınca Fenerbahçe bu transferden vazgeçmek zorunda kaldı. 18 yaşında Sao Paulo’da profesyonel olan Lucas Moura, 3 yıl sonra tam 43 milyon Euro’ya PSG’ye satıldı. Fransız ekibinde Neymar, Cavani ve Mbappe gibi yıldızların gölgesinde kalınca, 31 Ocak 2018’de 28.5 milyon Euro’ya Tottenham’a gönderildi. Geçen sezon 11 maçta oynayan 1.72 metre boyundaki Lucas Moura, bu sezon klasını gösterdi ve 47 karşılaşmada 15 gol, 2 asist üretti.

Stat yaptırdığı için geçen yaz futbolcu alamayan Tottenham’ın mevcut kadrosundaki son transferi 31 Ocak 2018’de aldığı Lucas Moura idi.

PSG’nin yıldızı Neymar, Lucas Moura’yı Tottenham’a satan kulüp yönetimine tepki göstererek, "Takımdan gönderilmesi büyük haksızlık" demişti.

FENERBAHÇE ZIYECH'İ DE İSTEMİŞTİ

AJAX-Tottenham maçlarında Lucas Moura kadar konuşulan bir diğer isim olan Hakim Ziyech’e de F.Bahçe talip olmuştu. Sarı lacivertliler 2016-17 sezonunda teknik direktör Dick Advocaat’ın istediği Ziyech için 10 milyon Euro’ya kadar çıkmış, ancak Ajax, futbolcunun kulübü Twente’ye 11 milyon Euro vererek transferi bitirmişti. Ziyech’e şu an 35 milyon Euro değer biçiliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Belhanda'nın yerine Fernando

Ajax'ı ağlatan adam, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş

Beşiktaş'ta 4 yolcu!

Sarri'yi çıldırtan Kepa, bunu da yaptı!