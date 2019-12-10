Şampiyonlar Ligi H Grubu'nde Ajax, Chelsea ve Valencia arasında yarış tüm hızıyla devam ediyor. Ajax'ın grupta 10 puanla lider olduğu yarışta, Valencia ve Chelsea 8 puanla Ajax'ı takip ediyor. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Ajax Valencia Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax, Avrupa arenasında Valencia ile oynadığı üç maçta da rakibine mağlup olmadı.

Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı sekizinci maçına çıkacak olan Valencia, daha önceki yedi karşılaşmanın sadece birini kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son yedi deplasman maçının sadece birini kazanan Valencia, son 18 karşılaşmanın 17'sinde en fazla bir gol atabildi. Şampiyonlar Ligi'nin son iki sezonunda Ajax'tan daha fazla galibiyet alan sadece üç takım var: Barcelona, Liverpool ve Manchester City. Valencia, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 15 maçın ikisinde ve son dokuz karşılaşmanın sadece birinde gol yemedi.

Ajax'ın 2019 senesinde Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin %52'sinde Hakim Ziyech'in doğrudan katkısı var. Valencia formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığı Eylül 2018'den bu yana takımı adına en fazla gol katkısı yapan oyuncu Carlos Soler. Şampiyonlar Ligi tarihinde en az beş golü bulunan Hollandalı oyuncular arasında dakika başına gol atma sıklığı Quincy Promes'ten daha iyi tek isim Ruud van Nistelrooy. Valencia forveti Rodrigo Moreno, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 13 maçta sadece bir gol attı ancak bu gol, bu sezonun ilk haftasında 1-0 kazandıkları Chelsea deplasmanında geldi.

Ajax Valencia Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax Valencia Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.