Ajax Tottenham maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları kapsamında, Hollanda kulübü Ajax, deplasmanda 1-0 yendiği İngiltere'nin Tottenham takımını konuk edecek. Bu maça kısa bir süre kala, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Ajax Tottenham maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Liverpool'dan sonra adını finale yazdıracak ikinci takım bu akşam belli olacak. Ajax ile Tottenham, geçtiğimiz günlerde yapılan ilk maçın rövanşında, final biletini almak için karşı karşıya gelecek. İşte, Ajax Tottenham maçına ilişkin ayrıntılar...
Hollanda'nın köklü ekibi Ajax, İngiltere'de 1-0 kazandığı maçın rövanşında, bu akşam kendi taraftarı önünde Tottenham'ı ağırlayacak. Johan Cruyff Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Ajax: Onana, Veltman, Ligt, Blind, Tagliafico, Schöne, Jong, Beek, Neres, Ziyech, Tadic
Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Eriksen, Wanyama, Sissoko, Delle Alli, Heung-Min, Lucas Moura
İLK MAÇTA NE OLMUŞTU?
57 yıllık yarı final hasretine son veren İngiltere'nin Tottenham takımı, 22 yıl sonra yarı finale çıkan Hollanda kulübü Ajax'ı ağırladığı maçta, rakibine 1-0 mağlup olmuştu.
Başkent Londra'daki Tottenham Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı, Ajax'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanmış, Ziyech'in ara pasıyla kaleci Lloris ile karşı karşıya kalan Van de Beek, 15. dakikada Ajax'ı öne geçirmişti. Kalan sürede gol olmayınca Ajax, sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.
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