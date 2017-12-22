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Ajax teknik ekebi kovdu

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax, teknik direktör Marcel Keizer, yardımcısı Hennie Spijkerman ve antrenör Dennis Bergkamp’ın sözleşmelerini feshetti.

AA
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AJAX’tan yapılan açıklamada, yönetimin, alınan kötü sonuçlar sonrası Keizer, Spijkerman ve Bergkamp ile yolları ayırma kararı verdiği bildirildi.
Efsane futbolcu Bergkamp için ayrıca yapılan açıklamada, antrenör Bergkamp ile kulübün, teknik anlamda farklı bakış açısına sahip olduğu belirtildi.
Kulüp, eski futbolcularından Michael Reiziger’in geçici olarak takımın başında olacağını kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi’nden elenen ve Eredivisie’de 38 puanla ikinci sırada bulunan Ajax, Twente’ye penaltı atışları sonrası yenilerek, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) Kupası’na da veda etti.

Marcel Keizer

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