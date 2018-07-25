Ajax Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hollanda’nın güçlü takımlarından Ajax ile Avusturya'nın köklü ekiplerinden Sturm Graz, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Bu heyecanlı maçı takip etmek isteyen futbolseverler maça dair bilgi almak adına araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Ajax Sturm Graz maçı ne zaman? Ajax Sturm Graz maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivisie'yi ikinci sırada bitiren Ajax, Sturm Graz'ı ağırlayacak. Bu kritik maçın rövanşı da 1 Ağustos'ta oynanacak. İşte, Ajax Sturm Graz maçı hakkında merak edilen detaylar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turunda heyecan oynanan maçlarla devam ediyor. Günün önemli maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele TSİ 21:30'da başlayacak. Ajax Sturm Graz maçı Türkiye'de herhangi bir kanal tarafından canlı yayınlanmıyor.
AFC AJAX
Dünya'nın belli başlı futbol takımlarından olan Ajax, 1900 yılında kurulmuştur. Maçlarını 52,328 kişilik Amsterdam ArenA'da oynar. Ajax dünyaca ünlü altyapısı Jong Ajax ile tanınan çok köklü bir kulüptür. Avrupa'nın en önemli 14 kulübünün bulunduğu eski G-14 kurulunda bulunmaktaydı. Ajax kazandığı birçok kupayla dünyanın en başarılı takımlarından birisidir, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'na göre 20. Yüzyılın En Başarılı yedinci kulübüdür.
SK STURM GRAZ
SK Sturm Graz Avusturya Bunderliga'da oynayan Graz, Styria merkezli Avusturyalı futbol kulübüdür. Kulüp 1909'de kurulmuştur ve renkleri siyah beyazdır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle