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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
25.07.2018 - 16:53, Son Güncelleme:

Ajax Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Ajax Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda’nın güçlü takımlarından Ajax ile Avusturya'nın köklü ekiplerinden Sturm Graz, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Bu heyecanlı maçı takip etmek isteyen futbolseverler maça dair bilgi almak adına araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Ajax Sturm Graz maçı ne zaman? Ajax Sturm Graz maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivisie'yi ikinci sırada bitiren Ajax, Sturm Graz'ı ağırlayacak. Bu kritik maçın rövanşı da 1 Ağustos'ta oynanacak. İşte, Ajax Sturm Graz maçı hakkında merak edilen detaylar...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turunda heyecan oynanan maçlarla devam ediyor. Günün önemli maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele TSİ 21:30'da başlayacak. Ajax Sturm Graz maçı Türkiye'de herhangi bir kanal tarafından canlı yayınlanmıyor.

AFC AJAX

Dünya'nın belli başlı futbol takımlarından olan Ajax, 1900 yılında kurulmuştur. Maçlarını 52,328 kişilik Amsterdam ArenA'da oynar. Ajax dünyaca ünlü altyapısı Jong Ajax ile tanınan çok köklü bir kulüptür. Avrupa'nın en önemli 14 kulübünün bulunduğu eski G-14 kurulunda bulunmaktaydı. Ajax kazandığı birçok kupayla dünyanın en başarılı takımlarından birisidir, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'na göre 20. Yüzyılın En Başarılı yedinci kulübüdür.

SK STURM GRAZ

SK Sturm Graz Avusturya Bunderliga'da oynayan Graz, Styria merkezli Avusturyalı futbol kulübüdür. Kulüp 1909'de kurulmuştur ve renkleri siyah beyazdır.

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