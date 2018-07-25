"Ajax - Sturm Graz" CANLI! iddaa'da maçın favorisi...
Geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivisie'yi ikinci sırada bitiren Ajax, Sturm Graz'ı ağırlıyor. Karşılaşma CANLI yayınla Nesine.com'da olacak! iddaa'da maçın favorisine göz atalım...
Ajax
- Kadroya Daley Blind ve Dusan Tadic katıldı. Transfer piyasasının ilgi odağı olan Hakim Ziyech, Matthijs de Ligt ve Frenkie de Jong ise elde tutuldu.
- Dünya Kupası'nda görev yapan Hakim Ziyech, Lasse Schone, Nicolas Tagliafico ve Kasper Dolberg, hazırlık kampanın tamamında takımla birlikte değildi.
- Zakaria Labyad'ın geçen sezondan kalma sarı kart cezası var, Joel Veltman sakat.
- Menajer Erik ten Hag; "Aramıza yeni katılan Blind ve Tadic'i kadroya aldık ama ilk 11 için kararı maç saati vereceğiz. Dolberg kesin olarak yok." açıklamasını yaptı.
Sturm Graz
- Salzburg'un arkasında ligi ikinci sırada bitiren Sturm Graz, 2011'den sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmaya hak kazandı.
- Geçtiğimiz sezon 15 gole katkı veren (6 gol - 9 asist) Thorsten Röcher, Ingolstadt'a satıldı.
- Ön liberoya Markus Lackner, hücuma Philipp Hosiner ve Markus Pink eklentileri yapıldı.
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