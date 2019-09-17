Ajax Lille Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Finaline Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi'nde, 2019-2020 sezonu grup maçları start alıyor. Grup etabı maçları kapsamında Hollanda ekibi Ajax, Fransa'nın Lille takımını sahasında konuk edecek. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Ajax Lille Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçları heyecanı başlıyor. H Grubu ilk maçında Ajax, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille takımı ile karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de sahaya 3 puan almak için çıkacak. İşte, Ajax Lille Şampiyonlar Ligi maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Ajax ile Lille, Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak mücadele, beIN SPORTS 3'den canlı yayınlanacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip de maçta sonuna kadar mücadele edecek.
KİM TUR ATLAYACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.
Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI
Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:
A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız
C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova
E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag
G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig
H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille
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