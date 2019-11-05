Ajax kaçtı Chelsea yakaladı: 4-4
Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında İngiliz ekibi Chelsea sahasında Hollanda temsilcisi Ajax ile 4-4 berabere kaldı.
Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada Chelsea 4-1 geriye düştüğü maçta rakibinin 9 kişi kalmasıyla üst üste bulduğu gollerle 4-4'lük skoru yakaladı.
Ajax'ta Blind 68, Veltman da 69. dakikada kırmızı kart gördü. Ajax'ın golleri, 2. dakikada Abraham (kendi kalesine), 20. dakikada Promes, 35. dakikada Kepa (kendi kalesine) ve 55. dakikada Van de Beek'ten geldi.
Chelsea'nin gollerini ise 5 ve 71. dakikada penaltıdan Jorginho, 63. dakikada Azpilicueta, 74. dakikada James kaydetti.
İLK 11'LER
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Marcos Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Willian, Pulisic, Abraham
Ajax: Onana, Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico, Van de Beek, Martínez, Ziyech, Neres, Tadic, Promes
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