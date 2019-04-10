Ajax Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final maçları dün akşam start aldı. Hollanda'nın köklü ekibi Ajax da bu kapsamda sahasında İtalyan devi Juventus'u konuk edecek. Heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Ajax Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ajax ile Juventus bu akşam Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de ikinci maç öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak ve yarı final bileti için önde olmak istiyor. İşte, Ajax Juventus maçına ilişkin detaylar...
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları kapsamında oynanacak Ajax Juventus maçı bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Futbolseverler, Amsterdam Arena'daki müsabakayı beIN SPORTS 2 kanalından canlı takip edilebilecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Ajax: Onana, Kristensen, De Light, Blind, Tagliafico, Beek, De Jong, Schöne, Neres, Ziyech, Tadic
Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Barzagli, Sandro, Pjanic, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic
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