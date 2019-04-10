Ajax 1-1 Juventus
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus, deplasmanda Ajax ile 1-1 berabere kaldı ve rövanş öncesi avantajın sahibi oldu.
Hollanda ekibi Ajax ile İtalya takımı Juventus arasında Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Konuk takımın golünü 45. dakikada Cristiano Ronaldo, Ajax'ın golünü 46. dakikada David Neres kaydetti.
Bu maçın rövanşı 16 Nisan'da oynanacak.
Ajax 11'i: Onana, Veltman, De Ligt, Van de Beek, Blind, Tagliafico, De Jong, Schöne, Tadic, Ziyech, Neres.
Juventus 11'i: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.
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