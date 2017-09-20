AIMAG’dan görkemli açılış

Türkiye’nin en büyük yurtdışı müteahhitlik şirketlerinden Polimeks tarafından inşa edilen ve rekorlar kitabına giren tesisleri barındıran Aşkabat Olimpiyat Kompleksi’nde yapılacak oyunlarda 10 gün boyunca Asya ve Okyanusya bölgelerinde yer alan 65 ülkeden binlerce sporcu mücadele edecek.

Oyunların açılış ve kapanış seremonilerinin organizasyonundan da sorumlu olan Polimeks’in, şimdiye kadar yapılan en iyi AIMAG törenlerinin gerçekleşebilmesi için dünyaca ünlü olimpiyat deneyimli etkinlik firması Balich Worldwide Shows ile çalıştığı gösteriler büyük ilgi gördü.

Olimpiyatlardan sonra yapılan en büyük spor organizasyonlarından biri olan ve Asya Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen Asya Kapalı Salon ve Dövüş Oyunları’nın (AIMAG) 5’incisi, dün akşam Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenen görkemli açılış töreniyle başladı. Türkiye’nin ve dünyanın en büyük yurtdışı müteahhitlik şirketlerinden biri olan Polimeks tarafından inşa edilen Aşkabat Olimpiyat Kompleksi ilk kez böylesine büyük bir organizasyona evsahipliği yaptı. Organizasyonun açılış ve kapanış törenlerinden de sorumlu olan Polimeks; olimpiyatların açılış organizasyonlarını da hazırlayan ve şimdiye kadar; Salt Lake City 2002, Torino 2006, Londra 2012, Soçi 2014, Rio 2016 organizasyonlarını gerçekleştiren ünlü İtalyan etkinlik firması Balich Worldwide Shows ile çalıştı ve gösteriler büyük ilgi gördü.

Gösteriler nefes kesti

Polimeks’in 3000 kişiyi aşan ekibinin yanı sıra Balich Worldwide Shows’un 39 farklı ülkeden 742 kişilik kadrosunun hazırladığı gösterilerde; 2 bini profesyonel dansçı ve müzisyen olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi görev alırken, sahnelenen şovlarda 65 Ahal Teke Türkmen atı yer aldı. Türkmenistan’ın geleneksel özellikleri ve tarihinin yansıtıldığı gösterilerde yaklaşık 75 bin kostüm kullanıldı. Gösterilerin müzikleri dünyaca ünlü orkestra şefi Nicholas Dodd tarafından yönetilen yaklaşık 200 müzisyenden oluşan Budapeşte Sanat Orkestrası eşliğinde kaydedildi.

Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilen görkemli gösteride sahanın ortasında yer alan 30 m çapında ve 30 m. yüksekliğinde çok fonksiyonlu silindir şeklindeki konstrüksiyon ile, başta projeksiyon perdesi ve dev kumaş dokuma sahnesi olmak üzere görsel bir şölen sunuldu. Şovun en çarpıcı bölümlerden biri ise Türkmenistan tarihinin en önemli kahramanlarının anlatıldığı bölümde yer alan 18 m yüksekliğindeki ihtişamlı Oğuz Han heykeli oldu.

“Bu gurur Tüm Türkiye’nin”

Açılışla ilgili açıklama yapan Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca, Türkmenistan’ın uluslararası platformlardaki dışa dönük yüzü olarak tanımladığı Olimpiyat Kompleksi’nde düzenlenen açılış seremonisinin organizasyonu hakkında, “Faaliyette olduğumuz coğrafyada beklentiler bu yönde gelişince 22 senedir etkinlik yönetimi konusunda da tecrübe kazandık. Dün akşam gerçekleşen açılış töreni için global bir çözüm ortağı ile çalışarak, ev sahibi konumundaki Türkmenistan’ın zengin kültürünü ve doğal güzelliklerini yansıtan bir şov yarattık. Kreatif senaryoyu, Olimpiyat Stadyumu’nun tüm teknik altyapısını kullanarak teknolojik anlamda zenginleştirdik.” dedi.

Polimeks olarak, projeleri A’dan Z’ye tasarlamış, inşasını tamamlamış ve açılışını organize etmiş olmaktan tüm Türk firmaları adına gurur duyduklarını söyleyen Tabanca, “Bu gurur tüm Türkiye’nin. Türk firmalarını