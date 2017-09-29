AIMAG için görkemli kapanış

Türkiye’nin en büyük yurtdışı müteahhitlik şirketlerinden Polimeks tarafından inşa edilen ve rekorlar kitabına giren tesisleri barındıran Aşkabat Olimpiyat Kompleksi’nde yapılan oyunlar 10 gün sürdü.

Oyunlar boyunca 65 Asya ve Okyanusya ülkesinden gelen 4 bin 500 sporcu, 21 spor dalında 466’sı altın toplam 1678 madalya için yarıştı. Yarışlara unutulmaz dakikalar damgasını vurdu.

Olimpiyatlardan sonra yapılan en büyük spor organizasyonlarından biri olan ve Asya Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen Asya Kapalı Salon ve Dövüş Sanatları Oyunları’nın (AIMAG) 5’incisi, 10 günün ardından nefes kesen bir seremoniyle kapandı. Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat 17 Eylül’de başlayan oyunların açılış ve kapanış seremonileri, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük yurtdışı müteahhitlik şirketlerinden biri olan ve Aşkabat Olimpiyat Kompleksi’nin de inşasını yapan Polimeks tarafından organize edildi.

Polimeks projeyi A’dan Z’ye hayata geçirdi

Açılışta olduğu gibi kapanış seremonisini de organize eden Polimeks’in Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca, biten AIMAG ve organizasyonu şu sözlerle değerlendirdi: “Olimpiyat Stadyumu şimdiden Aşkabat’ın simgesi haline geldi. Türkmenistan ve Türkmen halkı oyunlara mükemmel bir şekilde ev sahipliği yaptı. 65 ülkenin sporcuları ve Milli Olimpiyat Komitesi üyeleri, Aşkabat’tan unutulmaz anılarla evlerine dönüyorlar. Biz de Polimeks olarak, bu projeyi A’dan Z’ye tasarlamış, inşa etmiş olmaktan ve açılışını organize etmekten gurur duyduk. Bu gurur sadece bizim değil tüm Türkiye’nin.”

Guinness’e giren dev komplekste 10 gün boyunca 4500 sporcu yarıştı

On gün süren oyunlar boyunca 65 Asya ve Okyanusya ülkesinden gelen 4 bin 500 sporcu, 21 spor dalında 466’sı altın toplam 1678 madalya için yarıştı. Türkmenistan 89’u altın toplam 245 madalya ile birinci sırada yerini alırken, Özbekistan 24’ü altın toplam 131 madalya ile ikinci, İran 36’sı altın toplam 118 madalya ile üçüncü, Çin ise 42’si altın toplam 97 madalya ile dördüncü olarak en çok madalya kazanan ülkeler sıralamasında en üst sıralarda yerlerini aldılar. Olimpiyat Kompleksi içindeki, Guinness World Records listesine de giren 5 bin kişilik su sporları merkezi ve ülkenin sembolü Ahal Teke atlarından ilham alınarak tasarlanan At Başı heykelinin de bulunduğu 45 bin kişilik Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan oyunlar izleyenlerin nefeslerini kesti. Kompleks içinde yer alan 15 bin kişilik arenanın tam kapasite dolu olduğu oyunlar boyunca 450 ve 800 yatak kapasiteli iki otel, 12 bin kişi kapasiteli sporcu rezidansları da yoğun ve kalabalık bir kitleyi ağırladı.