AIBA'daki kaosu mahkeme çözdü

Başkan Ching-Kuo Wu'nun başkanlığının düşmesi için iki ay önce kendi aralarında oylama yaparak başkanın istifasını isteyen yönetim kurulu üyelerinin planlarını mahkeme bozdu. Başkan Wu, istifasının istenmesi ve kendi aralarında bir yönetim oluşturmalarının etik olmadığı gerekçesiyle konu İsviçre mahkemelerine taşınmıştı. Mahkeme oluşturulan yönetimin usule aykırı olduğu kararı vererek mevcut başkan Wu'nun Birliği üç ay sonra yapılacak genel kurula kadar götürmesi kararını verdi.



20 kişilik dünya federasyonu yönetimi iki ay önce toplantı yaparak Başkan Ching-Kuo Wu'nun istifasını istedi. 17 yönetici başkana karşı oy kullanırken 3 yönetici çekimser kaldı. Kendi aralarında bir yönetim oluşturmalarının ardından konu mahkemeye taşındı ve Wu, haklı bulundu. Dünya başkanı, istifasını isteyen yöneticilerin olmadığı geçici bir yönetim kurdu. Üç ay sonra yapılacak genel kurula kadar 3 kişilik geçici yönetim oluşturulan (AIBA)'da Türkiye Boks Federasyonu başkanı Eyüp Gözgeç'te yer aldı.

Mahkemenin bu kararının ardından mevcut Başkan Wu'nun Yönetim Kurulu Bürosu adı altında geçici bir komite kurduğunu ifade eden Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç, ''Bu kurul önümüzdeki seçim dönemine kadar dünya boksuna ilişkin tüm önemli kararları almakla yetkilendirildi. Dünya genelinde Başkan Wu ve sınırlı sayıda üyeden oluşan bu kurulda benim seçildiğim bilgisi de bizzat Başkan Wu tarafından şahsıma ve federasyonumuza bildirildi. Hem dünya hem de ülke boksu için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Kurul olarak önceliğimiz AIBA'nın içine düştüğü bu yönetimsel krizi bir an önce sona erdirmek ve tamamen boks için işleyen bir kurum haline getirmek" dedinef