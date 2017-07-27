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Ahmethan Köse: 'Hayallerim gerçekleşti'

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. tur ön eleme ilk maçında Sturm Graz'ı 2-1 yendiği maç sonrasında Ahmethan Köse önemli açıklamalarda bulundu.

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  • Sturm Graz - Fenerbahçe maçının fotğrafları
  • Sturm Graz - Fenerbahçe maçının fotğrafları
  • Sturm Graz - Fenerbahçe maçının fotğrafları
  • Sturm Graz - Fenerbahçe maçının fotğrafları

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan genç forvet oyuncusu Ahmethan Köse, Fenerbahçe forması ile sahada olmanın onur verici olduğunu söyledi ve hayallerinin gerçekleştiğini ifade etti.

"Fenerbahçe altyapısından bu yana bugünün hayallerini kuruyordum" diyen Ahmethan, "Hayallerim gerçekleşti. Hocama şans verdiği için teşekkür ediyorum. 180 dakikalık bir maç. Avantajlı skorla dönüyoruz. Tur atlamak istiyoruz. Hocamız bana her zaman destek oluyor. Aykut Kocaman varsa neden olmasın? diyordum.' Beni sahaya sürmesi de bir kanıtı." diye konuştu.

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Ahmethan KöseFenerbahçeSturm GrazUEFA Avrupa Ligi
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