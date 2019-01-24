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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.01.2019 - 23:29, Son Güncelleme:

Ahmet Taşyürek: "Fenerbahçe'den fizik olarak üstündük"

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Ahmet Taşyürek: "Fenerbahçe'den fizik olarak üstündük"

 Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Fenerbahçe'yi eledikleri maçın ardından, “Bizim avantajımız bu tür maçlarda hoca olarak bir şey yapmanıza gerek kalmıyor, kendiliğinden motivasyon oluyor” dedi. 

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Ümraniyespor deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, soyunma odasında üzüntülü bir haber aldıklarını belirterek, “İsmet hocamızın vefat ettiğini öğrendik. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bugün biz Fenerbahçe’ye baktığımız zaman ligdeki durumu, sıkıntıları, kupa artık tutunacakları tek dalıydı. 1-0 gibi skoru tutma anlamında, oyun anlamında, ona göre bölüm bölüm hazırlandık. Bugün galibiyetle dönüyoruz. Son 8’e kaldık mutluyuz. Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan böyle bir sonuçla kazanmak mutluluk verici. Başarılarımıza bir yenisini daha eklemiş olduk” diye konuştu. 

“60’tan sonra çok pozisyon olacağını düşündük” 

Fenerbahçe’nin erken gol bulmak istediğini belirten Taşyürek, “Atabey top tutabilen oyuncu. Leo kanat özellikleri olan bir oyuncu ve biz forvet oynatıyoruz. Bizim hesabımız tuttu. Çok pozisyon vermedik ama fizik olarak da önceki maçın verileri eldeydi ve orada da üstünlüğümüz vardı. 60'tan sonraki bölümün bizim için çok pozisyon olacağını düşündük” ifadelerini kullandı. 

“Lig bizim için çok önemli” 

Ligin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Ahmet Taşyürek, “Ama kupada da gidebildiğimiz kadar gideriz. Ümraniyespor son 5-6 senedir çok hızlı bir şekilde başarılara imza attı. Şampiyonluktan öte bugün Fenerbahçe galibiyeti inanılmaz bir gündem oldu. 40 yıldır görüşmediğim insanlar bile bana ulaştı. Fenerbahçe belki de ilk defa böyle bir şey yaşadığı için bu krizi yönetemiyor. Büyük camia Fenerbahçe. Gönülden bir taraftarlığım da var. En güzel yerlerde görmek her zaman beklentim” şeklinde konuştu. 

“Bu tür maçlarda hoca olarak bir şey yapmanıza gerek kalmıyor” 

Galatasaray ve Trabzonspor’un kendilerini gözüne kestirdiğini anlatan Taşyürek, “Bizim avantajımız bu tür maçlarda hoca olarak bir şey yapmanıza gerek kalmıyor, kendiliğinden motivasyon oluyor. Avantajımız bu. Ama sıkıntısını da ligde çekiyoruz Altay maçında olduğu gibi. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz, artık en iyisi gelsin biz de oynama mutluluğunu diğer takımlarla da yaşayalım” diyerek sözlerini tamamladı. 

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