Ahmet Şan: Beşiktaş ile dostluğumuz devam edecek

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, yeşil-beyazlı kulübün İttifak Holding ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının imza töreninde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Olaylı Turkcell Süper Kupa maçı sonrası Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın, maçta yaşanan olaylar konusunda bir ceza beklemedikleri ve verilmesi halinde dünyayı ayağa kaldıracakları yönündeki açıklaması hatırlatılarak Konyaspor’a ceza verilmesi durumunda nasıl bir tavır takınacakları sorulan Başkan Şan yaşanan olayları değerlendirdi

‘DOSTLUKLARIN DEVAM ETMESİ GEREKİR’

Kupa maçında yaşanan olayları hiçbir zaman tasvip etmediklerini ve bundan sonra da tasvip etmeyeceklerini dile getiren Başkan Şan, ‘’Sayın Fikret Orman ile camiadan olan bir hukukumuz, dostluğumuz var. Gerek maç öncesinde gerekse maç sonrasında yaşananlar hiçbir zaman bizim camiamızı etkilememesi gerekir. Dostluklar bakidir ve dostlukların devam etmesi gerekir. Çünkü aynı ülkede yaşıyoruz., aynı ligde müsabakalara çıkıyoruz. Yarın biz İstanbul’a gideceğiz, Beşiktaş Konya’ya gelecek. Bizim sadece ve sadece dostlukları öne çıkarmamız lazım. Zaten cezayı hak eden kişilere ceza verilmesi noktasında kulübümüz işlemleri başlatmıştır. Hem Konya’nın hem de olaylara başka kim karıştıysa bu suç işleyenlerle ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Şuanda olay zaten yargıdadır’’ dedi.

‘HİÇ BİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK’

Bugün Bakanların ve valilerin katılımı ile canlı yayında bir toplantı yapıldığını belirten Başkan Şan, "Bugün saat 10.00’dan itibaren İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Gençlik Sqor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve tüm il valileri ile birlikte canlı yayında gerekenler konuşuldu. Güvenlik kurulları bundan sonra alacağı tedbirleri karar altına aldılar. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kararlı bir şekilde biz Atiker Konyaspor Kulübü olarak kendi taraftarlarımızla ilgili yaptırımlara hemen başlıyoruz" dedi.

'MAKUL OLURSA CEZAYA İTİRAZ ETMEYECEĞİZ'

Kulübe gelecek ceza makul bir şekilde olursa itiraz etmeyi de düşünmediklerini dile getiren Başkan Şan; şunları söyledi:

"Hiçbir taviz vermeden sonuç ne olursa olsun Türkiye Futbol Federasyonu Profosyonel Disiplin Kurulu verdiği kararlara şeklen eğer bir itiraz gerekçesi varsa o şekilde itiraz ettik. Eğer makul bir şekilde ceza gelirse itiraz etmeyi de düşünmüyoruz. Ancak yılların bu sıkıntısının, şiddetin, kötü tezahüratın cezasının da Konyaspor’a kesilmemesi gerekiyor. Tamam burada gereken tedbirler alınmamıştır belki ama emniyetin de bir zaafı var. Fakat buna sığınmadan orada bir maç izlenilmeye gidilmesi gerekiyordu."

‘BEŞİKTAŞ İLE DOSTLUĞUMUZ DEVAM EDECEK’

Bu tür olayların tekerrür etmemesi temennisinde bulunan ve sağduyu çağrısı yapan Başkan Şan, ‘’Ben her şeyden önce sağduyu çağrısı yapıyorum ve başta sayın Fikret Orman olmak üzere Beşiktaş camiası ile bundan sonra da dostluğumuz devam edeceğini beyan ediyorum. Bundan sonra da bu tür eylemlerde toplum olarak üstüne gitmek yerine tam tersine bunu önleyici tedbirler alarak bir daha böyle şeylere fırsat verilmemesi gerekli." diye konuştu.