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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.10.2019 - 22:52, Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi'ye ezeli rakiplerden tebrik

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Ahmet Nur Çebi'ye ezeli rakiplerden tebrik

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu.Seçimin kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni başkan Ahmet Nur Çebi'ye tebrik mesajları geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ahmet Nur Çebi için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu yayımladığı tebrik mesajında, “Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaş Kulübü Başkanlığı’na seçilen Ahmet Nur Çebi’yi kutluyorum. Yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Ahmet Nur Çebi ve onunla birlikte sorumluluk üstlenen yönetim kurulunun bu güvene layık olacağına inanıyorum. Beşiktaş camiasına sevgi ve selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

TFF KUTLADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu seçimden dolayı tebrik etti. TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübü'nün bugün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" denildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN "BAŞARILAR" MESAJI

Fenerbahçe Kulübü de Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna yeni görevinde başarılar diledi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu’nu tebrik ederiz. Beşiktaş JK Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi’yi tebrik ediyor; Sayın Çebi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

HÜSEYİN YÜCEL DE TEBRİK ETTİ

Ayrıca başkan adayı Serdal Adalı'nın listesinde yer alan Hüseyin Yücel de seçimin ardından Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti. Yücel, Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret ederek, "Tebrik ederim, Allah yardımcınız olsun" mesajını paylaştı. Çebi ise yanıt olarak, "Çok teşekkür ederim. Bu hareketin benim için çok değerli ve anlamlı" dedi.

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