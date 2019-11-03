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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.11.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi'nin yüzü gülüyor

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Ahmet Nur Çebi'nin yüzü gülüyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin göreve gelmesinden sonra Beşiktaş önce derbide Galatasaray'ı yendi ardından da dün ilk deplasman galibiyetini aldı. Başkan Çebi, takımın 2 galibiyetle zirveye yaklaşmasından dolayı son derece memnun.

Süper Lig'e bu sezon çok kötü bir başlangıç yapan ve 19 Ekim tarihine kadar çıktığı 8 lig maçında yalnızca 9 puan toplayan Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından rüzgar tersine döndü.

20 Ekim'de göreve gelir gelmez Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya destek olacaklarını söyleyen Ahmet Nur Çebi, mazbatasını aldıktan sonra kurmaylarıyla birlikte Ümraniye'nin yolunu tutmuş ve bütün sorunların çözüleceğinin sözünü vermişti. Siyah-beyazlılar, bu ziyaretin ardından ligde önce derbide karşılaştıkları Galatasaray maçını kazandı, ardından ilk deplasman galibiyetine Antalya'da imza attı. İlk 8 haftada 9 puan toplayan Kara Kartal, son 2 maçta aldığı 6 puanla şampiyonluk yolundaki rakipleriyle aradaki puan farkını kapattı ve taraftarını da mutlu etti.

Ödemeler yapıldı, personel memnun

Çebi'nin göreve gelmesinin ardından siyah-beyazlılardaki acil ödemelerin tamamı yapıldı. 105 milyon TL ödediklerini ifade eden Beşiktaş Başkanı, 4 aydır maaş alamayan personelin ödemelerine de başladı. Kulüp personeline ilk ödemesini yapan Çebi yönetimi, kalan bakiyeleri de kasım ayı içerisinde kapatmayı planlıyor. Futbolculara ve kulüp personeline yapılan ödemeler, kulüpte ve takımda yüzleri güldürürken, Beşiktaş'ın bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet alarak yarışa dahil olması da, Ahmet Nur Çebi'yi memnun etti.

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