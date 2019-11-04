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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi'nden 14 günde 5 büyük icraat

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İlk etapta futbol takımının 105 milyon TL tutarındaki alacaklarını ödeyerek, gelecek yıllarda Avrupa kupalarına katılım için şart olan 'borçsuzluk' belgelerini UEFA'ya gönderen Çebi, aynı zamanda oyuncuların sadece maçlara odaklanmasını sağladı. Bu da G.Saray ve Antalya galibiyetlerini getirdi.

Umut HIZDİL - Beşiktaş'ta, 20 Ekim Pazar günü yapılan olağanüstü kongrede başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, aradan geçen 14 günde önemli icraatlara imza attı. Çebi’nin çabalarının yanı sıra görev süresinin ilk haftasında gelen Galatasaray zaferi ve önceki günkü Antalyaspor galibiyeti siyah beyazlıların geleceğe daha bir umutla bakmasını sağlıyor...

Futbolculara 105 milyon TL ödendi

AHMET Nur Çebi yönetimi ilk iş olarak futbolcuların geçmişe dönük alacaklarına karşılık 105 milyon TL tutarında ödeme yaptı. Bu para ödenmeseydi gelecek yıllarda Avrupa kupalarına katılma hakkı tehlikeye girecekti. Yönetim 4 gün içinde parayı temin ederek futbolculardan ‘borçsuzluk’ kağıdı aldı ve UEFA’ya gönderdi.

Personelin de paraları veriliyor

FUTBOL şubesinde görev yapan personelin 5 aylık birikmiş maaşları ödendi. Aynı sıkıntıyı yaşayan diğer branşlardaki personele de bir maaş tutarında ödeme yapıldı. İçeride 4 aylık alacakları olan personele, bu paranın en kısa sürede ödeneceği sözü verildi.

Ümraniye'ye kritik ziyaret

ÇEBİ, G.Saray maçı öncesi Ümraniye’ye giderek futbolculara ve teknik heyete, ‘Sonuna kadar arkanızdayız’ dedi. Çebi ayrıca, "Size hiç yalan söylemeyeceğim" diyerek, paraların söz verilen tarihte ödeneceğinin garantisini verdi. Derbide zaferinde bu destek önemli rol oynadı.

Yeni projeler hayata geçiriliyor

Sıcak para temin etmek için 5 maçlık kombineler satışa çıkarıldı. Kulübün sosyal medya hesapları daha aktif hale getirildi. Ayrıca, taraftarların kendi aralarında başlattığı kampanya sayesinde Kartal Yuvası mağazalarının satışları 3 kat arttı.

Taraftarlar tek hedefte birleştirildi

EKONOMİK açıdan zor durumda olan kulübün toparlanması için kenetlenmeleri gerektiğine inanan Çebi, tüm camiaya, "Beşiktaş için birleşelim" çağrısında bulundu. Çebi'nin bu mesajı sonrası taraftarlar tek ses halinde futbol takımına destek vermeye başladı.

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Ahmet Nur Çebinden 14 günde 5 büyük icraat

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