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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Son dakika! Ahmet Nur Çebi: ''Hakkımı helal etmiyorum!''

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Son dakika! Ahmet Nur Çebi: ''Hakkımı helal etmiyorum!''

Beşiktaş Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Beşiktaş Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, şu sözleri kullandı;

Ayın 20'sinde hepinizin gelip oy kullanmasını rica ediyorum. Beşiktaş'ın marka değerini daha da yukarı çıkaracak olan genel kuruldaki adet, Beşiktaş için önem ifade etmektedir.

19 yıldan beri birileri nöbeti bırakıyor, aynı mantıkta olan birileri görevi alıp devam ediyor. Ne yazık ki bizim dönemimizdeki başkanlığın da böyle olduğunu hissetmiş bulunuyorum. Ne yazık ki bizim dönemimizde sayın Serdal Adalı beyefendinin de bu düzenin devamı olarak göreve talip olduğunu görüyorum. Ben ise bu düşüncenin tam tersi olarak aday oluyorum. Yeni bir düzen, yeni bir devrim için aday oluyorum.

''PARALAR NEREDE SORUSU...''

Paralar nerede sorusunun benim aracılığımla taraftara sordurulduğunu yaymaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Beşiktaş'ta başkanın haberi olmadan kuş uçmaz ama 2. Başkan'ın haberi olmadan kuşlar uçar. Fikret Orman'a teşekkür ediyorum ama artık birilerin devamı olmadan Beşiktaş'a katkıda bulunmak için başkan olmak istiyorum.

FİKRET ORMAN İÇİN...

Beni çok acıtan bir olay yaşadım, sabaha kadar gözümü kırpamadım. Şenol Güneş ile beraber çalışmamışım, Şenol Güneş ile ekip değilmişim. Bunu biz demeyi bilmeyen, bana ağabey diyen biri söylüyor. O kadar yıl ikinci başkan olarak çalışmış bir insan olarak bunların söylenmesi yanlıştır. Her zaman 'Ben, ben, ben' diyen bir insandan ne beklenebilir ki? Bu benim canımı çok acıttı. Kendisine hakkımı helal etmiyorum, Allah yolunu ve bahtını açık etsin. Her zaman ben diyen, biz diyemeyen biriydi. Şaşırmıyorum. Adaylardan Serdal Adalı'nın da konuşmalarını maalesef duyuyorum. Beşiktaşımızı hırslarımızla yakmayacağız. Ben camiaya hiçbir zaman yalan söylemeyeceğim, her zaman şeffaf olacağım.

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