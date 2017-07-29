Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş açıklaması!

Bodrum'da 2 ay önce faaliyete geçen ve kulübün resmi ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası'nın resmi açılışı yapıldı. Açılışa, Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaşlı yöneticilerin yanı sıra, çok sayıda taraftar katıldı.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda haziran ayında faaliyete başlayan Kartal Yuvası'nın resmi açılış töreni yapıldı. Beşiktaşlı Tarık Keleş tarafından hizmete açılan mağazanın açılışına, Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Selçuk Kaynarkan, CHP İstanbul eski milletvekili Aydın Ayaydın ve çok sayıda taraftar katıldı. Çebi, taraftarlarla birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çebi, taraftarlar ve yöneticilerle birlikte, üzerinde Beşiktaş logosu ve kartal resmi bulunan pastayı kesti, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KARTAL YUVALARININ KULÜBE DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Kartal Yuvaları'nın kulüp bütçesine önemli bir gelir sağladığını belirten Çebi, "Beşiktaş için Kartal Yuvaları çok önemli, gelirlerimizin önemli bir kısmını buralar sağlıyor. 87'nci mağazayı açtık. 100'e kadar hedefimiz var ve temmuz ayı ortasında satışa sunulan 3 yıldızlı formalarımızın satış miktarının rekor seviyede olduğunu buradan söylemek istiyorum. Taraftarların Kartal Yuvaları'ndan yapacakları alışverişlerinde bize çok büyük destek verdiğini buradan ifade etmek istiyorum. Maçlarda verdikleri destek kadar, alışverişlerinde de Beşiktaş'a sağladıkları katkılarından dolayı taraftarlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

"TRANSFERLER BİTTİĞİNDE AÇIKLAMAK EN DOĞRUSU"

Çebi, transfer dönemini de değerlendirerek, "Transferler iyi gidiyor, bittiği zaman bizler açıklayabiliriz. Çünkü bitmemiş bir şeyin açıklanması doğru haber olmuyor. Kamuoyunu yanıltmaktan başka bir şey değil. Biz de bundan uzak durmaya çalışıyoruz, bir transferi bitirmeden konuşmuyoruz. Dolayısıyla bunların çok konuşulmasına taraftar değiliz ama Beşiktaş için herkes elinde geleni yapıyor. Allah şans da versin bahtımızı açık etsin. Bugün bir futbolcumuzun çapraz bağları kopuyor, bu nazar mıdır nedir bilmiyorum ama çok üzüldüğüm bir konu. Dolayısıyla Allah, Beşiktaş için futbolcunun da transferin de hayırlısını nasip etsin" dedi.

"ŞENOL HOCANIN YERİ BELLİ"

Şenol Güneş'in A milli takıma gitme ihtimalini de değerlendiren Çebi, "A milli takım, milli bir meselemiz. Ama sonuç itibari ile Beşiktaş da bizim için çok önemli bir yerde. Biz burada 5-6 seneden beri bugünler için çalıştık, bir kurgu yaptık, bir strateji belirledik. Bu strateji içerisinde Şenol hocanın yeri belli. Ben olacağını düşünmüyorum. Sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi, hayal görmektir, Şenol hocamızın milli takıma gitmesine bizim müsaade etmemiz. Ama orası bir milli takımdır, önümüze nasıl bir tablo gelir, bugünün şartları değişir mi? Umarım bizi zorlayan bir şey olmaz ve Şenol hoca ile devam ederiz. Ama zannetmiyorum" dedi.

Çebi, basın mensuplarının Şenol Güneş'in sözleşmesi kulüp tarafından yapıldığı ama bunun federasyona bildirilmediği yönündeki söylentileri sorması üzerine, "Yok öyle bir şey. Bu saate kadar olmayan spekülasyon, niye daha evvel çıkmadı da bugün çıkıyor. Bunlar belli. Söyleyen doğru söylememiş" dedi.

Kartal Yuvası açılışından ayrılan Çebi ve yöneticiler daha sonra Catamaran'da düzenlenen Bodrum Beşiktaşlılar Derneği'nin gecesine katıldı.

ÇEBİ, DÜĞÜN YÜZÜKLERİNİ TAKTI

Bodrum'da yapılan Kartal Yuvası açılışının ardından, Bodrum Beşiktaşlılar Derneği tarafından Catamaran Disko'da, şampiyonluk kutlaması gerçekleştirildi. Geceye; Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Selçuk Kaynarkan, Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Özçayır ile yaklaşık 200 Beşiktaşlı taraftar katıldı.

Geceye katılan Ercüment Oltu (40), 5 yıldır birlikte olduğu Mehtap Iskın'a (32) evlenme teklif etti. İkisi de şoför olan ve bir kaza sonucu tanışan çiftin yüzüklerini Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi taktı ve çifte mutluluklar diledi.

Taraftarların yanına inen Çebi, birlikte slogan attı. Etkinliğe katılanlar, Beşiktaş marşları eşliğinde geç saatlere kadar eğlendi.