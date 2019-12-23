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Futbol
23.12.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi'den flaş karar

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Ahmet Nur Çebi'den flaş karar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe maçında yaşanan hakem hataları ile ilgili bugün saat 14.00'te Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Oyun disiplinini sağlayamadık"Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Maçın kalitesiz geçtiğini ve kalitesiz mücadeleyi rakibin kazandığını söyleyen Avcı, oyun disiplinini sağlayamadıklarını ifade etti.
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