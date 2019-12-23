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Ahmet Nur Çebi'den flaş karar
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün basın toplantısı düzenleyecek.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe maçında yaşanan hakem hataları ile ilgili bugün saat 14.00'te Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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