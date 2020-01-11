MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAhmet Nur Çebi'den Cenk Tosun açıklaması: Çok sinirliyim
GeriFutbol Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun açıklaması: Çok sinirliyim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 11.01.2020 - 11:51,Son Güncelleme:/

Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun açıklaması: Çok sinirliyim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun açıklaması: Çok sinirliyim

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'un Crystal Palace'a transferine ilişkin 'Çok sinirliyim" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ismi siyah beyazlı ekiple anılan Cenk Tosun'un Crystal Palace'a transfer olmasını değerlendirdi.

Transfer açıklanmadan saatler önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Ahmet Nur Çebi, harcama limitleri konusunda yapılan itiraz sürecine ilişkin TFF'ye yüklenmiş ve "Cenk Tosun gündeme geldi. Ancak sorunlar, netleşmemesi federasyonun ağır hareket etmesinden kaynaklanıyor. Biz Cenk’e bir cevap vermedik. Federasyondan bir cevap alana kadar Cenk başka bir yere giderse çok üzülürüz. Faizler düşerse çok çok rahatlarız. En azından 1-2 oyuncu gelecek” demişti.

Bu açıklamadan yalnızca birkaç saat sonra Crystal Palace'a imza atan Cenk Tosun, Beşiktaş iddialarına noktayı koymuş oldu.

Konuyla ilgili Fanatik'e konuşan Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'u transfer edememelerine ilişkin Çok sinirliyim. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum." dedi.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

MevzuBahis | 11-12 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle