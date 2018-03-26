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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.03.2018 - 22:35, Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi'den Anderson Talisca açıklaması

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Ahmet Nur Çebi'den Anderson Talisca açıklaması

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezona şampiyonluk parolasıyla başladıklarını ve amaçlarından sapma olmadığını belirterek, “Sezona nasıl başladıysak o şekilde devam ediyoruz. O süreç içinde muhakkak ki inişler ve çıkışlar olacaktır. Biz yaşıyoruz, başka takımlar da yaşıyor. 18 haftayı en iyi şekilde değerlendiren hangi takım olursa, o şampiyon olacak” dedi.


Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve İş Kadınları Derneği (BEGİKAD) üyelerince Ankara’da 2. Net Working Buluşması etkinliği düzenlendi. Üyelerin ve Beşiktaş taraftarlarının birbirlerini tanımaları amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi katıldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, “Kadınların daha egemen olduğu, sayısal anlamda yönetimde daha fazla oldukları, genel kurulda daha fazla oldukları ve ağırlıklı olarak da kadınlarımız işin içine alabileceğimiz bir iş yapmak istedik. Çok da başarılılar, buradan kendilerini tebrik ediyorum. Yarın orman haftası dolayısıyla bir alanı ağaçlandırmayı planlamışlar orada da olacağız. Bunlar hem Beşiktaş’a hem de Türk milletine katkı” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonluk hedefimizde bir sapma yok”

Sezona başlarken koydukları şampiyonluk hedeflerinden bir sapma olmadığını ifade eden Çebi, şu açıklamada bulundu:

“Biz sezona başlarken bir amaç koyduk. ‘Beşiktaş bu sene de şampiyon olacak’ dedik. Bu amaçtan sapmamız yok, herhangi bir tereddüdümüz yok. Nasıl sezona başladıysak o şekilde devam ediyoruz. O süreç içinde muhakkak ki inişler ve çıkışlar olacaktır. Biz yaşıyoruz, başka takımlar da yaşıyor. 18 haftayı en iyi şekilde değerlendiren hangi takım olursa o şampiyon olacak. Bizim istediğimiz tabii ki üçüncü bir Beşiktaş şampiyonluğu. Planımız da var, buradan bir geri sapmamız, değişikliğimiz yok.”

“Talisca’nın kalmasını istiyoruz”

Çebi, Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca’nın geleceğinin sorulması üzerine, “Biz Talisca’nın bizimle birlikte yola devam etmesini istiyoruz. Bu bir istek ama sonuçlar nasıl gelişecek, zaman gösterecek” dedi.

Hakem hataları tartışmaları konusunda Video Hakem uygulamasına doğru bir geçişin yaşanması gerektiğini ifade eden Çebi, en azından maçların seyrini değiştirecek kritik kararlarda bu uygulanmadan yararlanılması gerektiğini söyledi.

“Milli Takım’a uzun vadeli bir yatırım olarak bakmak lazım”

Çebi, A Milli Futbol takımının geleceğini değerlendirdiği konuşmasında, “Milli Takım’a uzun vadeli bir yatırım olarak bakmak lazım. Çok da genç futbolcularımız var. Onların sahiplenilerek eğitildiği bir milli takım Belki de bir iki yılımızı kaybederiz ama uzun vadeli bir milli takım düşünün. 20, 22 yaşlarındaki çocuklar, en az 7, 8 sene futbol oynadıklarını düşünün burada bir senelik kaybın hiçbir anlamı yok” şeklinde konuştu.

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