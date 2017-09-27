Ahmet Nur Çebi: Yüzde 70-80 gruptan çıktık

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında evinde karşılaştığı Alman ekibi RB Leibzig’i 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Türkiye’de UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 6 puanla başlayan ilk takımız. Beşiktaş ilkleri yapmaya devam edecektir. Umarım daha güzel günler geçireceğiz. Futbol bu. Eğlenceli tarafı da var” diye konuştu.

Gruptan çıkma şansının sorulması üzerine Çebi, “Gruptan çıkmayı bu maçtan sonra yüzde 70-80 görüyorum. Bundan sonra işimiz daha kolay ama oynanacak çok maç var. Oyun disiplini, oynanan oyun ve güçlü rakipler karşısında alınan sonuçlar bizi cesaretlendiriyor” diye konuştu.

Çebi, ayrıca, taraftarın aldıkları puanlarda etkisi olduğunu ve Leipzig de taraftardan etkilendiğini söyledi.