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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.10.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi: "Size yalan söylemeyeceğim..."

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Ahmet Nur Çebi: "Size yalan söylemeyeceğim..."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün Ümraniye’de futbolcularla bir araya geldi ve birlikte yemek yedi.

Beşiktaş’ta pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda siyah-beyazlı camianın 34. başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Futbolcularla yemekte buluşan Çebi, burada kısa bir konuşma yaptı.

Tekrar döndüğünü ifade ederek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, “Arkadaşlar tekrar geri gelmek bugüne nasipmiş. Yaklaşık 13-14 ay aranızdan ayrıldım. Bu kez başkan olarak görev aldım ve geri geldim. Bir kongre dönemi oldu. Bildiğiniz üzere bu dönemde kafalar biraz karıştı ve bir dağınıklık oldu. Artık buradayız. Burada 4-5 yıl görev yaptım. Beraber bulunduğum dönemden aranızda tanıdığım insanlar da var yeni isimler de var. Artık Beşiktaş’ta yeni bir dönem başlıyor. Ben zor olanı bu Pazar günü kongrede becerdim. Camialar sportif başarı peşinde koşan taraftarlarla dolu. Sizden artık huzurlu olmanızı, bana güvenmenizi, yönetim kurulu arkadaşlara güvenmenizi rica ediyorum. İyi bir ekibiz, sizler de iyi bir ekipsiniz. Geçen 1-2 aylık süredeki dağınıklığı ortadan kaldıralım. Ben kendi tarafımı, sizler de kendi tarafınızı toparlayın” ifadelerini kullandı.

“Her zaman koşup buraya geleceğimden emin olun”

Zaman içinde sorunları çözeceğini de söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Bana güvenin, bütün sorunlarınızı zaman içinde çözeceğim. İlk çözmem gerekenleri de çok iyi biliyorum. Burada kalacak olan arkadaşlarımız sizlerle kalacaklar ve görüşecekler. Birçok sorununuzun çözüldüğünü de hissedeceksiniz. Çok değerli Abdullah Hocam’la çok eski tanışıyoruz. Onunla burada devam edeceğiz, kendisinin arkasındayız. Sonuna kadar onunla ve sizlerle beraberim. Çok duygusal bir konuşma yapmak isterdim ama beceremiyorum. Önümüzde 2 maç var. Bu 2 maçta göstereceğiniz performans iyi olursa benim ve arkadaşlarımın elini güçlendireceksiniz. Buna ihtiyacımız var. Siz bize, biz size yardım edeceğiz. Biz yapmamız gerekenleri biliyoruz, sizler de yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Size başarılar diliyorum. Hocam müsaade ettiği kadar sizinle geçireceğimiz vakit olacaktır. Çok da buraya gelip gidip sizi rahatsız etmek istemiyorum. Bana ne zaman ihtiyaç duyarsanız, hocam beni aradığında koşup buraya geleceğimden emin olabilirsiniz. Belki size söylenen şeyler olmamıştır bugüne kadar, benim söylediğimde yaptıklarımı eski arkadaşlar bilir. Size yalan söylemeyeceğim, sizi yalnız bırakmayacağım” açıklamasını yaptı.
Futbolculara kendisinin de acıktığını söyleyen Çebi, “Sizlerle birlikte yemek yiyebilir miyim?” dedi ve bütün takım bunun üzerine kendisini alkışladı.

Ahmet Nur Çebi: Size yalan söylemeyeceğim...

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