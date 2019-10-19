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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: Emre OKTAY
19.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş'a para verecek dedirtemezsiniz"

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Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş'a para verecek dedirtemezsiniz"

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’a para veren başkan olmayacağını söyledi. Beşiktaş’ı taahhüt altına alan sözleşmelere dair kararları tek başına değil, yönetimde oy çokluğuyla almak için tüzükte değişiklik yapılmasını isteyeceğini belirtti.

Özel Röportaj / İsmail ER - Kenan BAŞARAN

Beşiktaş, yarın sandık başına gidiyor. Beşiktaş başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, seçilmesi halinde ‘para veren başkan’ olmayacağını söylüyor. Çebi, kulübün yönetimin sistemini de değiştireceğini belirterek, kararları tek başına başkanın değil, yönetimin oy çokluğuyla alacağını vaat ediyor. Hürriyet’e konuşan Çebi, en büyük hayalinin Beşiktaş’ın etik değerlerine sahip çıkmak olduğunu da kaydediyor.

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşa para verecek dedirtemezsiniz

Fikret Orman’ın bırakma gerekçesini yeterli buluyor musunuz?

Tepkiler Mayıs’tan evvel de vardı. O tarihte kullanılmayan sebep bugün neden kullanıldı, bilemiyorum. Mali anlamda nefesinin artık yetmediği düşünüyorum. Şahsen sebep olarak bunu görüyorum.

PERSONELİ TEHDİT ETTİLER

Rekor gelirlere rağmen borç neden arttı?

7 yıl önce geldiğimizde borçların yüzde 90’ı Euro ve dolardı. Borçları döviz olarak taşımanın ve enflasyonun getirdiği yükler borcu göreceli olarak değiştirmiştir. Kazanılanların tamamını “Ben paraları buldum” diyerek harcama şeklinde bir siyaset izlenmiştir. Sayın başkanın bunun kararlarını benle verdiği bir süreç yaşadık, son 2.5 yılında mali anlamda ben kararların içerisinde olmadım.

Stat pahalıya mı patladı?

Stat kredisi için mücadele ettim. Sonra başkan, “Biz artık burayı götürürüz ağabey” dedi. Tabii, artık kredi çıktı, herkes götürür! Sonra “Ümraniye’ye git” dediler. Orayı da toparladık. Şenol Hoca’nın gelişiyle 2 şampiyonluk yaşadık. Bunların konuşulduğu son 1.5 yılda danışılan biri olmadığımı gördüm. Bazı yöneticilerin transfere dair bana bilgi verilmemesi için avukatların ve idari menajerlerin tehdit ettiğini duydum.

Hazır kaynak var mı?

Etmek için geliyoruz yoksa aday olmazdık; ama bana “Beşiktaş’a para vereceğim” dedirtemezsiniz!”

Kısa vadeli de. 6 milyon verip 12 milyon olarak geri aldınız mı?

Ne verdiğim ne aldığım denetim kurulundan geçti. İçeriye 5 kuruş vermeden özel uçak faturalarını kulübe getirenleri sorgulamalı.

Avcı kendisi bırakırsa B planınız var mı?

Hocanın başarılı olacağını düşünüyorum. Olamazsa, o benden daha çok düşünecektir. Kazanamazsanız Beşiktaş defterini kapatacak mısınız? Beşiktaş’ın önünden geçmem diyenelere cevap olsun: Ben her gün Beşiktaş’ın önünde geçerim kaybetsem dahi.

Altyapı planlarınız neler?

10 yılda 130 milyon harcanmış Necip ve Atınç gelmiş. Ekonomik olarak kayıp

Sorun üstyapı olabilir mi?

Bir bütün. Nevşehir’de, Amasya’da oynayanları izleyeceğiz. Bölge bölge bir düzenek kuracağız.

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşa para verecek dedirtemezsiniz

BAŞKANLIK SİSTEMİ KALKACAK

Çebi, başkanın tek başına ağır sorumluluklar altına girmesini doğru bulmadığını belirterek, “Başkanlık sistemini kaldırıyorum. Kararların oy çokluğuyla alınması için tüzük değişikliği önereceğim” dedi.

Adalı’yı 20 yıllık zihniyetin devamı diyorsunuz ama siz de 6.5 yılında varsınız. Bu doğru bir eleştiri mi?

Ben başkanlıklar anlamında bahsediyorum. Kulüpleri başkanlar idare eder, siyasetlerini, üye kayıtlarını belirler. Adalı’nın onların devam olduğunu söylüyorum · Sizin farkınız ne olacak? İçerideki düzene karşıyım; yapılan oyunlar, sicili silinen üyeler. Başkanın tek başına ağır sorumluluk almasını kabul etmiyorum. · Sloganınız ama ‘güçlü başkan’.. Gücümü takımımdan alacağım. Tüzükte değişiklik istiyorum: “Başkan ve yönetim kurulu, kararları oy ç okluğuyla alınır.” Kulübü taahhüt altına sokakacak her türlü karar yönetimin oy çokluğuyla alınsın..

Başkanlık sistemi bitiyor yani? Evet. Güçlü başkan olmak için tek mi olmanız mı gerekiyor? Ben o yönetimlerin devamı değilim. Adalı’nın o yönetimlerin devamı olduğunu görüyorum... Orman’ın en mutlu anı stadı açtığı anmış. Ya sizin? Vallahi Orman o gün sadece bir üyesine teşekkür ettiği için ben o zevki yaşayamadım. Borçları ödeyip temiz kâğıtları aldığım günlerdir benim için. En büyük hayaliniz nedir? Beşiktaş’ın etik değerlerini geri gelmesini çok istiyorum. Yöneticilerin birbirinin altını oyduğu bir Beşiktaş istemiyorum..

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşa para verecek dedirtemezsiniz

İSMAİL ÜNAL BENİ ARAMADI

İsmail Ünal, Adalı lehine çekildi.. Yarışı nasıl etkiler?

Favori olduğum için böyle bir birleşmeye ihtiyaç duydular. İsmail Bey’in “Beşiktaş’ın selameti için birlik beraberlik” ifadesine katılmıyorum. Beşiktaş için seçimden önce yarışmak selamettir, seçimden sonra da birleşmek selamettir.

İsmail Ünal, sizi aradı mı?

Hayır. Adala’yı aradığını söyledi... Hayır. Demek ki projeymiş! Bir plan yapılmış öyle algılıyorum.

ŞENOL GÜNEŞ’İ KUCAKLAMAK İSTERİM

Uzun vadede Çebi ve Güneş yeniden buluşacak mı? Uzun vadede kalabilecek miyim? Göreve geleceğim süre 2.5 yıl.. .Sonrası Beşiktaşlılar, Allah ve ben bilirim... Bu süreçte zaten hocanın kontratı var. Bırakın oraya hizmet etsin şimdilik. Tabii herhangi bir şey olursa tabii ki hocayı kucaklamak isterim..

MENAJERLİK DÜZENİNİ YIKACAĞIM

Altyapı hamlesine menajerlik izin verir mi? Menajerlik düzenini kesinlikle yıkacağım. Bütün hataların nerede olduğunu gördüm. Müdahale edeceğim. Uzaklaştırılma nedenim budur. Taraftar yanımdaysa hepsini deviririm...

Kulüpteki profesyonel yapı sürecek mi? Elbette. Futbol şube başkanıyken “Burayı Güneş’e bırakıyoruz” dedim. Bu amaçlarımı gösteriyordu. Ama bu açıklamamdan sonra hiç kimse elini Ümraniye’den ve transferlerden çekmedi!

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşa para verecek dedirtemezsiniz

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