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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.11.2019 - 23:09, Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! "4 günde çözdük"

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Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! "4 günde çözdük"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Biz buraya gelirken 'Beşiktaş'ın 105 milyon lira borcu var, ödenmezse UEFA'ya gidemeyiz' dendi. Biz arkadaşlarımızla bu işi çözdük. Bu müjdeyi vereyim. Milletin bırakıp gitme nedeni olan bu sorunu mazbata aldıktan 4 gün sonra biz çözdük. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Antalya Beşiktaşlılar Derneği tarafından cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katıldı. Kundu bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe Beşiktaş taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Salona tezahüratlar eşliğinde giren başkan Çebi, taraftarlarla tokalaşıp, özçekim yaptı. Etkinlikte konuşan Antalya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mustafa Oğuz, taraftar olarak başkan Çebi ve kulübün en büyük destekçisi olacaklarını söyledi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Başkan Çebi, yaptığı konuşmasında taraftara çağrı yaptı. Seçimden önce tribünlerde yöneticilere yanlış tezahüratlar yapıldığını dile getiren Çebi, Beşiktaş taraftarının yöneticisini tribünde cezalandıracak tarzda tezahürat yapmamasını diledi. Beşiktaş taraftarının statta takımı desteklemesi gerektiğini vurgulayan Çebi, "Çünkü, bunları yaptıranların benim olduğum şeklinde iddialar var. Kulüpten gidenler, vedalaşanlar tarafından. Bindirilmiş kıtalar olmadığını kongre üyeleri ispat etti. Taraftarı lekelemeye çalışıyorsunuz. Yapmak istediğiniz kendinizi haklı ve acizane göstermek, mağdur rolü oynamak... Arkadaşlar, Beşiktaş'ta hiç kimseye leke atamazsınız" diye konuştu.

"BANA KİMSE HESABINI SORMASIN"

Beşiktaş'ta 7 sene önce göreve geldiğinde kulübün sıkıntılı durumda olduğunu anlatan Çebi, şunları söyledi: "Dediler ki, 'Niye durdun?' Ben bugün göreve niye geldiysem, 7 sene boyunca o sebeple durdum. Beşiktaş zor dönemde, buraya gelirim. 7 sene orada kaldıysam da 'Kızılcık şurubu içtim' der, otururum. Bunun hesabını bana kimsenin sormamasını rica ediyorum. Ben oradan gitsem ne olacaktı, kaldım ne oldu? Laf atalım, lekeleyelim. Beşiktaş'ın gelecekte enerjiye ihtiyacı var. Taraftarı üzmeyeceksiniz. Taraftarın enerjisine takımın ihtiyacı var. Genel kurul üyelerini kırmayacaksın, yönetimin ihtiyacı var."

"BORÇ SORUNUNU BİZ ÇÖZDÜK"

Beşiktaş başkanlığının büyük onur olduğunu dile getiren Çebi, kadın olarak annenin duyabileceği hazzı, erkek olarak Beşiktaş başkanlığında duyduğunu belirtti. Beşiktaş'ın maddi sıkıntılarına değinen Çebi, "Biz buraya gelirken 'Beşiktaş'ın 105 milyon lira borcu var, ödenmezse 'UEFA'ya gidemeyiz' dendi. Biz arkadaşlarımızla bu işi çözdük. Bu müjdeyi vereyim. Milletin bırakıp gitme nedeni olan bu sorunu mazbata aldıktan 4 gün sonra çözdük. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz çözdük, biz yaptık arkadaşlar" diye konuştu.

"ROMA'YI NERON YAKMIŞ, AYNISINI YAPMIŞLAR"

Beşiktaş'ta bir haftalık yönetimin başkanı olduğunu anlatan Çebi, şunları söyledi: "Gidenler, bir tuhaf davranış, dedikodular, dağ başını duman almış gidiyorlar. Yakıyorlar. Gidin arkadaşlar, iyi gittiniz. Bu ne hırstır? Beşiktaşlı olanda böyle bir hırs olmaz. Yeni gelen yönetim kuruluna sarılır, kucaklar. Gidenler Roma'yı Neron yakmış ya aynısını yapmışlar, yakarak gittiler. Beni çok üzdüler. Kulüpten içeri girdiğimizde karşımızda bir profesyonel yoktu. İstifa eden, tazminat alan, çekleri cebine koyan profesyoneller vardı. Gidin arkadaşlar. Biz kulübü toplamaya çalışıyoruz. Ya sen 10 sene maaş almışsın bekle başkan, yönetim kurulu geliyor. Kimi 10 gün önce tazminatını Kartal Yuvası çekleriyle alıyor. Anladınız mı bizi daha fazlasını anlatamayacağım devamı haftaya, sonra ki haftaya..."

"5 ADAMIN KULÜBE MALİYETİ 3 MİLYON LİRA"

Kulüpten 120 bin lira maaş alan profesyonellerin bulunduğuna dikkat çeken Çebi, "Bizi yalnız bırakan, karşılamayan profesyoneller var ya... 120 bin, 80 bin, 60 bin almışlar, bunlar net. 5 tane adamın kulübe maliyeti kulübe 3 milyon lira. Ben ve arkadaşlarım 105 milyon lira için takla atacakmışız. Atacağız ama onları atacağız" dedi.

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